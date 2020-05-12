Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора на посту ДПС задержано 2700 кг потенциально опасной продукции

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Специалистами Южного межрегионального Управления Россельхознадзора на посту ДПС «Кавказ» задержано 2700 кг подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции – «сало свиное». Причиной задержания послужило отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов, характеризующие происхождение продукции, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода.

Продукция находилась на двух поддонах, на ней отсутствовала маркировка, несущая информацию о дате, месте выработки, температурных режимах хранения, сроках годности. На продукции отсутствуют клейма, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. Автомобиль, перевозивший, продукцию не был оборудован оборудованием, обеспечивающим температурный режим перевозки животноводческой продукции в соответствии с действующим законодательством.

Данная продукция изъята из оборота и уничтожена под контролем специалистов Управления. В отношении гражданина, перевозившего данную продукцию с нарушением действующего законодательства, составлен административный материал по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/