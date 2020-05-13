Росздравнадзор приостановил обращение некоторых аппаратов ИВЛ

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Разных аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) достаточно большое количество и в России, и за рубежом.

Пациенты в любом случае не останутся без помощи, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Московского клинического научного центра имени Логинова Валерий Субботин.

Ранее Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов для искусственной вентиляции легких марки "Авента-М". Приказ опубликован на сайте ведомства. Напомним, возгорание аппаратов этой марки – предварительная причина пожаров в двух больницах, в результате которых погибли шесть человек.

В тестировании предыдущей версии аппарата "Авента-М" Валерий Субботин принимал непосредственно участие. Тогда никаких нареканий не было, но это была предыдущая версия, и она создавалась не в таких объемах, отметил заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии.

"Количество аппаратов, выпускаемых в мире, гигантское, и клин светом не сошелся на этом типе аппаратов. В России тоже производится достаточно большое количество аппаратов ИВЛ. Думаю, пациенты не окажутся без аппаратов. Для работы с аппаратами ИВЛ требуется обучение. Стандартное обучение работы на любых аппаратах входит в ординатуру по анестезиологии и реаниматологии. Средний медицинский персонал тоже обучается. Сейчас в палатах не работают люди, которые не прошли образование по анестезиологии и реаниматологии", – сказал Валерий Субботин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/