Российские пельмени не прошли проверку Роскачества

/Здоровье/

Эксперты Роскачества проверили семь торговых марок пельменей, наиболее популярных среди потребителей. В продукции всех марок были зафиксированы нарушения, рассказала в интервью радио Sputnik главный специалист пресс-службы Роскачество, эксперт Роскачества Наталья Петроченкова.

Во всех товарах эксперты обнаружили кишечную палочку, а в продукции одной торговой марки – сальмонеллу, рассказала Наталья Петроченкова.

"Роскачество проверяло пельмени на содержание потенциально небезопасных веществ, как сальмонелла, кишечная палочка, в том числе, пельмени были проверены на содержание антибиотиков. Мясная продукция в России сейчас подвержена такой проблеме. Эксперты также оценивали маркировку и органолептические показатели. Согласно результатам испытаний продукция всех торговых марок не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции"", – рассказала эксперт Роскачества.

Производители могли не соблюдать санитарные номы при приготовлении пельменей. Возможно, был нарушен режим транспортировки или хранения продукции, отметила эксперт. Наталья Петроченкова рассказала, как такие пельмени могут навредить человеку.

"Если потребитель варит пельмени менее 10 минут, то пельмени такого качества могут привести к серьезному пищевому отравлению. Нельзя сказать, что такие пельмени совсем нельзя есть, просто их нужно действительно правильно варить не менее 10 минут, тогда данные элементы устраняется", – сказала эксперт Роскачества.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/