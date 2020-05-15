Коронавирус все спишет?

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7 мая министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская заявила, что в столице региона будут строить инфекционную больницу на 200 коек.

"По тем расчетам, по которым нам говорят строители, они готовы до конца года ее [больницу] сдать", - сказала Быковская.

Какие при таком развитии событий могут возникнуть риски в плане траты бюджетных средств, все прекрасно понимают.

Теперь же губернатор Василий Голубев подписывает постановление, согласно которому закупку будут проводить у единственного поставщика Скорее всего, привлекут тех самых строителей, о которых говорила Быковская.

Спешат чиновники. До 18 мая нужно утвердить задания на проектирование, а главное - перевести в госсобственность участок под строительство.

Этот участок достанется не бесплатно. Он, по данным Росреестра, в частной собственности. Площадь участка - 664 кв.м, кадастровая стоимость - более 2 млн 360 тыс рублей.

Рассчитать стоимость работ должны до 21 мая.

Завершить строительство больницы планируют до конца года. Как и говорила Быковская.