О тестах на коронавирус

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В спорах про качество разных тестов на коронавирус сломано так много копий, что уже и крупные специалисты запутались в подходах.

Однако после слов московского мэра Собянина о том, что увеличение числа инфицированных связано с тем, что столица наловчилась больше и лучше тестировать граждан, стало ясно одно: важно не как болеть, а как тестировать.

Разрешение московских властей на открытие строек и промышленных предприятий с 12 мая, подхваченное и другими регионами, оговаривается условием тестирования трудовых коллективов за счёт работодателя.

Понятно, что выявивший много заболевших хозяин открывшейся стройки рискует за такие статистические показатели получить возвращение карантина. Поэтому для строительного и промышленного бизнеса в эти майские дни настал момент истины, и открылось настоящее минное поле, по которому предстоит пройти так, чтобы и не взорваться на статистике, и не свернуть с маршрута.

Для выполнения такой задачи особенно важно, какие тесты применять. С одной стороны, произведённые в РФ системы недороги, что позволяет сэкономить на обязательной процедуре медицинского исследования многотысячных рабочих бригад. С другой стороны, с подачи соседского президента Лукашенко стало считаться, что российские тесты перебарщивают с положительным сигналом на коронавирус: недавнее тестирование атомщиков на белорусской АЭС выявило заболевание чуть ли не у всех скопом, в то время как применение иных тестов это опровергло.