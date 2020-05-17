Заблуждения о масках

/Здоровье/

В общественном сознании существует 3 основных предубеждения против защитных масок, кратко рассмотрим их.

Заблуждение 1: Маски не защищают от вируса

Дадим слово руководителю отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, Виктору Зуеву:

"Идея маски направлена на реализацию главного - прервать передачу возбудителя от человека к человека. А это происходит при разговоре. Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса. Они против слюны, инфицируемой вирусом."



Заблуждение 2: Маски должны быть строго медицинские, иначе они не работают

Не будем ссылаться на многочисленные тесты которые демонстрируют что тряпичные маски прекрасно годятся, конечно не для работы в инфекционном отделении, а для защиты окружающих от потенциального больного носящего такую маску в общественных местах. Возьмем для примера, карантин в Китае. Для обеспечения масками хотя бы каждого 3-го китайца потребовалось бы 500 млн медицинских масок в сутки, это если не учитывать рекомендации менять такие маски каждые 2 часа. В момент когда эпидемия только началась, такое количество было из разряда фантастики даже для "мировой фабрики". Китай спасла азиатская традиция носить многоразовые тряпичные маски в окутанных смогом городах, такие маски были почти у каждого и именно такие маски были в большинстве своем на лицах граждан Китая во время эпидемии. Как видно по странам Юго-Восточной Азии(Вьетнаму, Таиланду и др.) такие маски прекрасно подходят для недопущения распространения инфекции от больных к здоровым, при условии что их носят все.



Заблуждение 3: Маски нужны только больным

Слово другому вирусологу, руководителю отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского, Александру Бутенко:

"Маски нужно использовать для того, чтобы не распространять инфекцию, ведь люди бывают носителями не зная того, что они болеют. Коронавирусом можно болеть и без симптоматики. Поэтому при таком развитии событий в мире, тем, кто все-таки хочет сохранить здоровье, неважно, болеет человек или нет, стоит носить медицинскую маску."

Источник: Общероссийский проект НошуМаску / ношумаску.рф