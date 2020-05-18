Снизить вред. Почему появилась «табачная неопределенность»?

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Вопросы потребления табака волнуют многих, особенно в период эпидемии опасного респираторного заболевания. Треть россиян пыталась бросить курить во время самоизоляции. При этом большинство стало курить больше, а некоторые даже не считают количество сигарет. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта «Здоровье Mail.ru», проведенного по заказу ТАСС.

Почти для 30% участников опроса причиной активизации потребления никотина стало увеличение уровня стресса по причине разнородности поступающих сведений о течении COVID-19 в России и связанных с ним ограничениях. Это распространяется в том числе и на сообщения о влиянии потребления никотина на вероятность заражения или осложнение течения коронавируса.

Глава Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус уверен в том, что потребление никотина увеличивает риск тяжелого течения болезни, его позицию разделяет российский Минздрав.

Одновременно с этим французские, греческие и американские исследователи работают над альтернативными теориями. Греческий кардиолог Константинос Фарсалинос в партнерстве с экспертом по табакозависимости и завкафедрой эпидемиологии Университета Нью-Йорка Рэймондом Ньорой исследует предполагаемый противовоспалительный эффект никотина, снижающий тяжесть течения симптомов коронавируса. Ранее французские ученые из одной из крупнейших парижских больниц Питье-Сальпетриер сообщили о схожих предположениях в отношении курильщиков, зараженных коронавирусом.

Позиция ВОЗ и результаты исследований зарубежных ученых требуют дополнительных систематических и целенаправленных исследований, так как анализируются краткосрочные тренды. По словам главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна, учитывая выбранную тактику регулятора по распространению критической и устрашающей информации о потреблении никотина во время пандемии коронавируса, сохранение высокого процента курящего населения, не готового отказаться от вредной привычки на этом фоне, указывает на возможность стремительного увеличения доли серого рынка сигарет из-за снижения реальных доходов и перехода потребителей на «дешевый» контрафакт.

По итогам 2019 года средняя доля нелегальной табачной продукции на российском рынке, по данным исследовательской компании Kantar, составила 15,6%, при этом в приграничных с Белоруссией и Казахстаном регионах, а также в республиках Северного Кавказа этот показатель достигал 27%.

В этом году эксперты ожидают еще большего роста нелегального сегмента в связи с падением покупательной способности. «Можно прогнозировать всплеск контрафактной продукции, нелегальной торговли сигаретами. И в дальнейшем будет достаточно сложно закрыть новые каналы поставки», — уверен первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Эту позицию разделяет директор аналитического агентства Иван Федяков: «Мы и в лучшие времена видели развитие контрафактной продукции на рынке. Сейчас же мы видим ситуацию, при которой создаются еще более существенные условия для того, чтобы контрафактная продукция хлынула на потребительские рынки. В первую очередь они связаны с существенным снижением реальных доходов населения».

Ключом к комплексному регулированию потребления никотина как посредством обычных сигарет, так и с использованием электронных альтернативных систем, на которые в период режима нерабочих дней перешло около 10% населения, может стать риск-ориентированный подход, основанный на научных доказательствах. Для этого важно реализовать комплексную систему государственных исследований, результаты которых должны быть представлены к открытому диалогу с участием представителей регуляторов, потребителей, научного сообщества и производителей.

«Важно разработать технический регламент, основанный на подтвержденных научных данных, который определит требования по содержанию вредных и потенциально вредных веществ в никотинсодержащей продукции», — считает заместитель директора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих. По ее мнению, регулирование должно быть основано на открытой экспертной дискуссии по результатам независимых исследований.

«Главное заинтересованное лицо в этих исследованиях — это Министерство здравоохранения. Самое правильное — это проведение объективных исследований по объективным протоколам, — уверена директор института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лариса Попович. — Насколько я знаю, министерство рекомендовало проведение исследований, которые направлены на верификацию состояния здоровья на больших контингентах потребителей, в частности, электронных альтернативных продуктов. В настоящее время об их результатах ничего не известно».

Учитывая значительное количество россиян, продолжающих потребление никотина посредством курения или за счет использования альтернативных устройств, несмотря на сокращение доходов и продолжающуюся критическую коммуникацию регуляторов, развитие научно обоснованного диалога будет способствовать выработке мер снижения вреда здоровью.

Источник: http://obschezdrav.ru/