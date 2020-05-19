Сезон отдыха детей в летних лагерях может начаться в июле, но с определенными ограничениями

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Летняя оздоровительная кампания в этом году, скорее всего, начнется 1 июля, в лагерях смогут отдохнуть менее 7 млн детей, смены могут быть сокращены с 21 до 14 дней.

На заседании комитета Совета Федерации по соцполитике во вторник замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что летний оздоровительный сезон в детских лагерях в этом году начнется с большой долей вероятности 1 июля. Решения об открытии лагерей будут принимать регионы.

"Этот сезон будет сопровождаться определенными ограничениями в связи с пандемией коронавируса. Мы подготовим проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений стационарного типа", — сказала Брагина.

По ее словам, организация отдыха в таких учреждениях должна быть обеспечена определенными условиями. "Основное условие — это максимально создать закрытый режим загородных учреждений — одномоментный заезд. Если раньше можно было в течение нескольких дней заезжать сменам, то сейчас одномоментный заезд", — пояснила Брагина.

Она отметила, что в течение смены персонал должен находиться все время в этом учреждении. Кроме того, уточнила Брагина, Минпросвещения предлагает сократить смены с 21 до 14 дней.

"Наши коллеги из Минпросвещения говорят о 14-дневных сменах. Но мы должны понимать, что оздоровительный эффект за 14 дней никаким образом достигнут быть не может", — заметила замглавы Роспотребнадзора.

Она обратила внимание на вопрос санитарного режима и медицинского обеспечения в лагерях.

"С учетом дефицита медицинских кадров, при подготовке к летней оздоровительной кампании субъекты должны тщательно это проработать. Потому что здесь нужен не только обычный медперсонал, а необходимо усиление, и количественное, и определенная подготовка дополнительная", — сказала Брагина.

Она сообщила, что все учреждения должны пройти не просто генеральные уборки, но и режим дезинфекции, в них должны быть созданы запасы средств защиты и антисептиков.

Также, добавила Брагина, нужно уже сейчас проработать вопрос тестирования детей на коронавирус. "Нужно понимать, кто будет это делать, из каких ресурсов, есть ли мощности. Желательно уже сейчас проработать и рассчитать", — сказала она.

Представитель Минпросвещения Янина Голубева сообщила на заседании, что этим летом планирует открыться более 33 тысяч оздоровительных учреждений из 45 тыс. По ее данным, из 16 млн детей планировалось охватить около 7 млн летним отдыхом в таких лагерях. Однако в связи с пандемией, уточнила она, это количество будет ниже.

Источник: https://www.interfax.ru/