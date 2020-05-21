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Утверждён список медицинского оборудования для снижения налогооблагаемой прибыли предприятий

Эта мера предусмотрена поправками в Налоговый кодекс, принятыми в апреле 2020 года.

Расходы на покупку, доставку или изготовление 15 видов медицинских изделий для диагностики и лечения коронавируса компании смогут учитывать как затраты и вычитать их при расчёте налога на прибыль. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

В перечень вошли в том числе пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции лёгких, компьютерные томографы, оборудование для фильтрования и очистки воздуха.

Изменения в Налоговый кодекс, позволяющие компаниям снижать налогооблагаемую прибыль на величину расходов на эти медицинские изделия, были приняты в апреле. Они призваны поддержать бизнес в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.

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Категория: Новости / Здоровье

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