Финальная стадия клинических исследований препарата «Фавипиравир»

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Итоги исследования:

По итогам исследования у 60 пациентов медиана элиминации вируса - 4 дня вместо 9 при стандартной терапии

Эффективность выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью

Минздрав России одобрил переход к финальной стадии исследования на 330 пациентах, начат набор участников

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и группа компаний «ХимРар» объявляет о переходе к финальной стадии многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования препарата «Фавипиравир» у пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Минздрав России 21 мая дал разрешение на переход к финальной части исследования с расширением группы пациентов с 60 до 330 человек и вовлечением новых научных и медицинских центров. Таким образом, исследование препарата будет продолжено и охватит пациентов в 30 центрах в 9 регионах Российской Федерации. РФПИ и «Химрар» обратились в министерство с ходатайством об ускоренной регистрации лекарственного препарата «Фавипиравир» согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 441 от 03.04.2020.

Ранее был завершен I этап исследования (10 дней терапии) с участием 60 пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией (COVID-19) средней тяжести, из них 40 человек получали терапию «Фавипиравиром» и 20 человек из контрольной группы находились на стандартной терапии. По итогам I этапа «Фавипиравир» продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов, и эффективность выше порогового уровня в 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активостью. У 68% пациентов, принимавших «Фавипиравир», температура тела нормализовалась раньше (на 3 день), чем в контрольной группе (на 6-й день). В среднем освобождение организма от вируса в результате применения «Фавипиравира» происходило за 4 дня, при этом в группе стандартной терапии средний срок составил 9 дней.

По итогам первых 4 дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших «Фавипиравир», имели отрицательный тест на коронавирус, это в 2 раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10 дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 35 человек из 40.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),заявил:

«Мы продолжаем получать обнадеживающие данные в ходе клинических исследований «Фавипиравира» - не менее 85% пациентов контрольных групп полностью излечились от коронавируса в течение 10 дней после начала приема препарата. Рассчитываем на позитивный финальный результат исследований, который позволит завершить регистрационные процедуры препарата в РФ и приступить к полномасштабному запуску производства и поставок лекарства в медицинские учреждения по всей стране».

Елена Якубова, генеральный директор компании «ХимРар Фарма», сказала:«Мы отметили, что самочувствие и клиническое состояние пациентов, принимавших «Фавипиравир», улучшается быстрее, что может приводить к более ранней выписке и снижению нагрузки на медицинские учреждения на 30-40% уже в ближайшей перспективе. Благодаря применению «Фавипиравира», большинство пациентов становятся неопасными для окружающих уже на 5-й день лечения, что критически важно для остановки эпидемии и скорейшего возвращения к нормальной жизни».

Источник: Российский фонд прямых инвестиций