У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

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Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.

Ученые первыми проверили на себе прототип будущей вакцины, и результат оказался успешным, сообщил сегодня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Как уже сообщала "РГ", разработки вакцины в Центре имени Гамалеи приближаются к завершающему этапу: в июне исследователи рассчитывают получить разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований на добровольцах и при удачном их завершении зарегистрировать препарат уже к осени этого года.