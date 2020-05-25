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У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.

Ученые первыми проверили на себе прототип будущей вакцины, и результат оказался успешным, сообщил сегодня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
Как уже сообщала "РГ", разработки вакцины в Центре имени Гамалеи приближаются к завершающему этапу: в июне исследователи рассчитывают получить разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований на добровольцах и при удачном их завершении зарегистрировать препарат уже к осени этого года.

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Категория: Новости / Здоровье

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