Аллерголог разъяснил слова Мясникова о вреде мыла

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Слова врача Александра Мясникова о вреде мыла касаются только определенного вида, а не всех средств. Какое мыло спасет, а какое навредит, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.

О вреде ежедневного применения антибактериального мыла рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире телеканала "Россия 1" он назвал опасность, которую таит это средство. По его словам, там содержатся антибиотики, которые при ежедневном использовании больше вредят, чем помогают.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко в интервью радио Sputnik разъяснил словам известного коллеги.

"Любые вещества, содержащие антибиотики, являются медикаментами и направлены на лечение. Применять постоянно кремы, капли, мыло или шампуни с антибиотиками, когда нет болезни, является вредом. Может вырабатываться состояние, при котором микробы привыкают к антибиотикам и не воспринимают их как вещества, которые могут убивать бактерии, вызывающие болезни", - рассказал аллерголог.

При этом, Владимир Прокопенко напомнил, что частое мытье рук является одним из наиболее эффективных средств защиты от заражения новым коронавирусом COVID-19. Однако он уточнил, что использовать надо все-таки обычное мыло, а не антибактериальное.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/