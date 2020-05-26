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За прошедшую неделю Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз 453 тонн импортной клубники

За прошедшую неделю через пункты пропуска Краснодарского края в Российскую Федерацию ввезено 453 тонны клубники свежей. Из Турции ввезено 413,6 тонн и 39,3 тонны из Абхазии.

Подкарантинная продукция досмотрена инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора, исследована в Новороссийском филиале ФГБУ «ВНИИКР».

По результатам фитосанитарного контроля карантинных для Российской Федерации объектов в продукции не обнаружено.

Продукция отправлена в адрес грузополучателей из Краснодарского края (284,5 т), Москвы (158,7 т) и Омска (9,75 т).

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Здоровье

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