Управлением Россельхознадзора отозвано 36 деклараций соответствия на животноводческую продукцию
В рамках проведения мониторинга Южное межрегиональное управление Россельхознадзора осуществляет отбор проб молочной и мясной продукции для их исследования в аккредитованных испытательных лабораториях по показателям качества и безопасности, в том числе на соответствие заявленному составу (фальсификация).
В случае выявления положительных результатов производителям продукции выдается предписание на отзыв декларации соответствия продукции требованиям ЕАЭС, гарантирующей соответствие объекта декларирования установленным требованиям. Этот документ подтверждает безопасность продукции и оборот продукции без декларации невозможен.
За текущий период 2020 года, на основании предписаний Управления, предприятиями осуществляющими выработку продукции отозвано:
На территории Краснодарского края:
- 17 деклараций о соответствии на молочную продукцию по причине фальсификации,
- 5 деклараций о соответствии на молочную продукцию по причине установления остатков лекарственных препаратов используемых в ветеринарии,
- 4 деклараций о соответствии на мясную продукцию по причине фальсификации,
- 3 деклараций о соответствии на мясную продукцию по причине установления остатков лекарственных препаратов используемых в ветеринарии,
- 1 декларация о соответствии на мед по причине установления остатков лекарственных препаратов используемых в ветеринарии,
- 1 декларация о соответствии на корма для с/х животных по причине фальсификации.
На территории Республики Адыгея:
- 1 декларация о соответствии на молочную продукцию по причине фальсификации,
- 3 декларации о соответствии на молочную продукцию по причине установления остатков лекарственных препаратов используемых в ветеринарии
На территории Республики Крым:
- 1 декларация о соответствии на мясную продукцию по причине установления остатков лекарственных препаратов, используемых в ветеринарии.
Кроме того, за фальсификацию молочной, мясной продукции, кормов для с/х животных наложено 22 штрафа на общую сумму 1 035 000 рублей, выдано 10 предупреждений в соответствии с законодательством РФ.
За выявление остатков лекарственных препаратов используемых в ветеринарии в молочной и мясной продукции, яйце пищевом наложено 13 штрафов на общую сумму 1 190 000 рублей.
Работа в данном направлении продолжается.
Источник: http://rsn.krasnodar.ru/