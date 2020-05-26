Управлением Россельхознадзора отозвано 36 деклараций соответствия на животноводческую продукцию

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В рамках проведения мониторинга Южное межрегиональное управление Россельхознадзора осуществляет отбор проб молочной и мясной продукции для их исследования в аккредитованных испытательных лабораториях по показателям качества и безопасности, в том числе на соответствие заявленному составу (фальсификация).

В случае выявления положительных результатов производителям продукции выдается предписание на отзыв декларации соответствия продукции требованиям ЕАЭС, гарантирующей соответствие объекта декларирования установленным требованиям. Этот документ подтверждает безопасность продукции и оборот продукции без декларации невозможен.

За текущий период 2020 года, на основании предписаний Управления, предприятиями осуществляющими выработку продукции отозвано:

На территории Краснодарского края:

- 17 деклараций о соответствии на молочную продукцию по причине фальсификации,

- 5 деклараций о соответствии на молочную продукцию по причине установления остатков лекарственных препаратов используемых в ветеринарии,

- 4 деклараций о соответствии на мясную продукцию по причине фальсификации,

- 3 деклараций о соответствии на мясную продукцию по причине установления остатков лекарственных препаратов используемых в ветеринарии,

- 1 декларация о соответствии на мед по причине установления остатков лекарственных препаратов используемых в ветеринарии,

- 1 декларация о соответствии на корма для с/х животных по причине фальсификации.

На территории Республики Адыгея:

- 1 декларация о соответствии на молочную продукцию по причине фальсификации,

- 3 декларации о соответствии на молочную продукцию по причине установления остатков лекарственных препаратов используемых в ветеринарии

На территории Республики Крым:

- 1 декларация о соответствии на мясную продукцию по причине установления остатков лекарственных препаратов, используемых в ветеринарии.

Кроме того, за фальсификацию молочной, мясной продукции, кормов для с/х животных наложено 22 штрафа на общую сумму 1 035 000 рублей, выдано 10 предупреждений в соответствии с законодательством РФ.

За выявление остатков лекарственных препаратов используемых в ветеринарии в молочной и мясной продукции, яйце пищевом наложено 13 штрафов на общую сумму 1 190 000 рублей.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/