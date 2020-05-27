Как проверить качество мясных консервов?

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Консервы из мяса считаются универсальным продуктом с долгим сроком хранения, главное при покупке такого продукта знать, какая тушенка качественно приготовлена по ГОСТ, а какая является подделкой.

В зависимости от массовой доли мясных ингредиентов в рецептуре классифицируют на: мясные, мясосодержащие, мясорастительные, растительно-мясные. Качество мясных консервов зависит от качества исходного сырья, а также от соблюдения технологических процессов.

Нарушение рецептуры мясных консервов является наиболее распространенной производственной фальсификацией. Вместо жилованного мяса вводят повышенное содержание жира-сырца, шкурку свиную, субпродукты, крупы и т.п.

Качественная фальсификация мясных консервов может достигаться следующими способами: замена натурального мяса некачественным, более дешевым сырьем, введение чужеродных добавок, введение различных пищевых добавок; частичная или полная замена продукта.

Сведения, получаемые методами качественного и количественного гистологического анализа компонентов продукции в лаборатории, дают возможность выявления случаев фальсификации мясных продуктов.

С начала года специалистами отдела патоморфологии ФГБУ «Краснодарская МВЛ» в 6 пробах мясных консервов выявлено несоответствие заявленному производителем составу на этикетке продукции.

Производитель должен обеспечить достоверную информацию о составе пищевой продукции согласно ТР ТС 022/2011 Технического Регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Гистологические исследования проводятся по государственным национальным стандартам и могут служить юридическим основанием при решении арбитражных вопросов.

Источник: https://kmvl23.ru/