«Россия сегодня» запускает всенародную акцию в поддержку врачей

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В знак безмерной человеческой благодарности и для сохранения памяти обо всех, кто работает на передовой борьбы за жизнь и здоровье россиян в эпидемию коронавируса, МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Ассоциации волонтерских центров дало старт онлайн-акции «Пожалуйста, дышите!».

Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Цель акции – собрать истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России, в единый тематический портал на флагмане медиагруппы сайте ru.

«В этом сражении не может быть неизвестных героев. Уверен, народная спонтанность в этом проекте даст всем нужную энергию - и тем, кому благодарны, и тем, кто благодарен», - отметил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий КИСЕЛЕВ.

«В условиях пандемии медики оказались на передовой. Уважение к врачу, медсестре, фельдшеру, санитарке, водителю скорой помощи в обществе значительно и справедливо выросло. Теперь каждый сможет отметить вклад конкретного специалиста в нашу общую победу над коронавирусом», - заявил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем МЕТЕЛЕВ: «Наше сотрудничество с МИА «Россия сегодня» уже несколько лет помогает все большему числу людей узнавать о волонтерстве, благотворительности и всем хорошем, что нас окружает. Совместная акция «Пожалуйста, дышите!» - еще одна возможность выразить благодарность тем волонтерам-медикам, которые работают в больницах, тому огромному числу медработников, спасающим людей от коронавируса по всей России, возможность сказать, что сегодня #МыВместе».

Портал акции «Пожалуйста, дышите!» начнет работу 8 июня. На нем будут публиковаться фотографии и короткие истории героев борьбы за жизнь и здоровье людей в период пандемии в России. Те, кто хочет рассказать о медиках, сотрудниках бригад «Скорой помощи», волонтерах, - их близкие и друзья, просто соседи и, конечно, пациенты, - могут присылать информацию на адрес breathe@rian.ru.

Информация должна содержать данные отправителя - его ФИО и адрес электронный почты, а также историю, которой отправитель хочет поделиться. История должна включать фотографию (1000х1000px) и ФИО героя, название учреждения/места работы и его должность, город или регион проживания. Рассказ о герое должен быть не более 500 знаков с пробелами.

История не должна содержать клевету, нецензурную брань, порочащие физических и/или юридических лиц сведения, рекламу, иную запрещенную законом информацию. До направления письма на электронный адрес акции breathe@rian.ru необходимо заручиться согласием героя вашей истории на публикацию его фото и персональных данных на портале акции. Обработка персональных данных будет проходить в рамках журналистской деятельности МИА «Россия сегодня».

При отсутствии указанной информации или ее части, либо несоответствии информации требованиям акции, медиагруппа «Россия сегодня» оставляет за собой право не принять историю для участия в акции.

Акция «Пожалуйста, дышите!» продлится до конца июня. Итоговое видео из нескольких тысяч портретов героев акции будет доступно в социальных сетях медиагруппы, а также транслироваться на медиафасаде здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре.

Источник: РИА Новости.