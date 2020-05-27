О мерах профилактики кампилобактериоза

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Кампилобактериоз – инфекционная болезнь животных, птиц и человека, вызываемая патогенными микроорганизмами рода Campylobacter, характеризуется синдромом общей интоксикации, поражением желудочно-кишечного тракта. Основными возбудителями кампилобактериоза человека являются Campylobacter jejuni, Campylobacter coli и Campylobacter fetus subspecies fetus.

Как передается возбудитель человеку?

Основным источником заражения человека кампилобактериозом служат сельскохозяйственные животные и птицы, а ведущим способом передачи возбудителей – алиментарный путь, реализуемый при употреблении загрязненных мясных продуктов, молока, воды. Реже возможно проникновение микроорганизмов через поврежденную кожу, например, при укусах инфицированных животных. Заражение новорожденных может происходить во время родов.

В группе риска по возникновению кампилобактериоза находятся сельские жители, работники животноводческих и птицеводческих хозяйств.

Кампилобактериоз в подавляющем большинстве случаев у людей протекает как острая кишечная инфекция.

Симптоматика заболевания у животных, на которую стоит обратить внимание!

Среди животных какмпилобактериозом чаще болеют крупный рогатый скот и овцы. При остром течении основным признаком у беременных коров являются аборты, у телок – расстройство полового цикла. У быков заболевание протекает бессимптомно, сопровождаясь длительным кампилобактерионосительством.

У овец за 1,5-2 месяца до окота отмечают аборты, сопровождающиеся повышением теипературы тела до 41,2-41,4°С

Какие меры необходимо предпринять для защиты людей против кампилобактериоза?

Учитывая тот факт, что источником инфицирования являются животные, основное внимание направлено на ветеринарно-санитарные действия, предупреждающие заболевание животных и птиц. Чтобы свести к минимуму количество больных животных, начинают контролировать качество корма и состояние содержания животных и птиц. В профилактике кампилобактерийной инфекции решающую роль играют санитарно- гигиенические мероприятия, прежде всего гигиена водоснабжения, а также соблюдение правил кулинарной обработки и хранения продуктов питания.

Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит избежать появления и распространения кампилобактериоза среди домашних, сельскохозяйственных животных и минимизировать экономический ущерб в животноводстве и птицеводстве.

ФГБУ «Краснодарская МВЛ» проводит лабораторную диагностику кампилобактериоза с использованием бактериологических методов. Обнаружение возбудителя кампилобактериоза проводится в патологическом и клиническом материале от больных или подозреваемых в заражении животных. Для лабораторного исследования доставляются абортплоды животных целиком с плодными оболочками, патматериал, сперма, слизь влагалищная и препуциальная. Отбор и упаковку проб проводят ветеринарные специалисты с соблюдением мер личной профилактики и общепринятых в бактериологической практике правил стерильности.

Источник: https://kmvl23.ru/