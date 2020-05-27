Российский врач оценил японскую рекомендацию по ношению масок

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Рекомендация не надевать на детей медицинские маски, которую дали японские врачи, актуальна и в России, но с некоторыми оговорками. О них рассказал радио Sputnik врач-педиатр и соведущий телепрограммы "Жить Здорово" Андрей Продеус.

Призыв к родителям не надевать медицинские маски на детей младше двух лет, несмотря на коронавирус, распространила Ассоциация педиатров Японии. Они обратили внимание на то, что у детей узкие дыхательные пути, а средства защиты могут нарушить нормальное дыхание ребенка. Также ношение маски повышает риск теплового удара у ребенка, уверены японцы.

Насколько эти советы актуальны, рассказал радио Sputnik врач-педиатр и соведущий телепрограммы "Жить Здорово" Андрей Продеус.

"Это общая педиатрическая рекомендация, а не только японская. Детям младшего возраста маски давать плохо и не нужно, рисков больше. Они дышат хуже, а в маске затруднение дыхания есть и у взрослого человека. Эта рекомендация вполне разумна", - уверен врач Продеус.

Японские врачи особенно обращают внимание на то, что детей среди больных коронавирусом практически нет, поэтому и маски носить им не надо. Андрей Продеус пояснил радио Sputnik, почему это происходит.

"У детей восприимчивость к вирусу меньше в связи с тем, что тех самых рецепторов, за которые коронавирус может зацепиться и как по мостику попасть в клетки человека, у ребенка их меньше, чем у взрослых. Особенно меньше, чем у пожилых людей с гипертонией и с ожирением. У детей, даже при том, что он может получить некую дозу вируса, укорениться и развиваться вирусу сложнее", - рассказал врач-педиатр.

Также Андрей Продеус напомнил, что и после двухлетнего возраста детям стоит носить маску только, если он может быть потенциальным источником коронавируса. Врач напомнил, что это медицинское средство не защищает человека от окружающих, а наоборот защищает окружающих от человека в маске.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/