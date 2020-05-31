Как меняется уровень курения в России

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Несмотря на кусачие цены и отталкивающие изображения на упаковках, многие россияне продолжают курить. Во Всемирный день без табака рассказываем, сколько россиян не представляют своей жизни без курения, где курят меньше всего и каков процент подростков, пробовавших курить.

По данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2019 году, табак потребляли 24,2% россиян. Доля курящих среди мужчин составляла 40%, среди женщин — 11%. Самыми курящими регионами оказались Чукотка (39% от всего населения региона), Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%). Меньше всего курят в Ингушетии (5,7%), Чеченской Республике (10,2%) и Дагестане (10,4%).

Цифры впечатляют, учитывая, что курение является одним из наиболее опасных факторов риска для россиян. Но общей тенденцией за последнее десятилетие стало снижение уровня курения. По данным исследования, в 2009 году активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 млн человек взрослого населения России. Среди мужчин таковых было 60,2% (30,6 млн человек), среди женщин — 21,7% (13,3 млн). В среднем взрослый курильщик выкуривал 17 сигарет в день: мужчины — 18, женщины — 13. Среднестатистический взрослый курильщик начинал курить в 18 лет, причем разница между мужчинами и женщинами составляла два с половиной года (17,4 и 19,9 года соответственно).

Аналогичное исследование 2016 года показало, что распространенность потребления табака среди взрослых россиян значительно сократилась: с 39% в 2009 году до 31% в 2016 году. Доля курящих среди мужчин снизилась до 51%, среди женщин — до 14,3%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число российских школьников, которые хотя бы раз в жизни курили сигареты, также уменьшилось. Если в 2014 году об этом заявляли 40% мальчиков и 31% девочек в возрасте 15 лет, то в 2018 году на этот вопрос положительно ответили 24% мальчиков и 18% девочек. Опрос также проводился среди 13-летних детей, и в этих группах в России тоже заметно снижение: так, в 2014 году об опыте курения табака сообщили 21% мальчиков и 14% девочек, а в 2018 году показатели сократились до 11 и 9% соответственно.

Одновременно сокращается объем российского табачного рынка. Производство сигарет в России в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го упало на 19%. За прошлый год выпуск сигарет в России уменьшился на 11% по сравнению с 2018 годом — до 229 млрд штук. Причин сокращения несколько: это и рост объемов нелегальной продукции, и переход курильщиков на альтернативные продукты (электронные сигареты), и отказ россиян от курения. Это не может не радовать, ведь отказ от употребления табака вместе с физической активностью, умеренным употреблением алкоголя и здоровым питанием могут существенно продлить жизнь человека.

Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Источник: https://www.strana2020.ru/