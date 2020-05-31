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26 мая стартовала всенародная онлайн-акция в поддержку медиков "Пожалуйста, дышите!"
Акция инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Ассоциации волонтерских центров.
Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).
8 июня начнет работу портал акции, на котором все эти истории можно будет увидеть и прочесть. А пока их можно направлять на breathe@rian.ru.
Значение этой акции невозможно переоценить – так считают главы волонтерских движений России, Павел Савчук, председатель ВОД « Волонтеры-медики», и Артрем Метелев,председатель совета Ассоциации волонтерских центров.
Как акция приняла на себя «социальный» заказ россиян и насколько важно всем медикам сейчас услышать слово «спасибо!» – в интервью РИА Новости с ними.
Источник: МИА «Россия сегодня»