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26 мая стартовала всенародная онлайн-акция в поддержку медиков "Пожалуйста, дышите!"

Акция инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Ассоциации волонтерских центров. 

Генеральным партнером  акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

8 июня начнет работу портал акции, на котором все эти истории можно будет увидеть и прочесть. А пока их можно направлять на breathe@rian.ru.

Значение этой акции невозможно переоценить – так считают главы волонтерских движений России, Павел Савчук, председатель ВОД « Волонтеры-медики»,  и Артрем Метелев,председатель совета Ассоциации волонтерских центров. 

Как акция приняла на себя «социальный» заказ россиян и насколько важно всем медикам сейчас услышать слово «спасибо!»  – в интервью  РИА Новости с ними.

Источник: МИА «Россия сегодня»

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Категория: Новости / Здоровье

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