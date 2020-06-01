Медицинская или строительная: врач-иммунолог дал совет по выбору маски

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Медицинская маска – идеальный вариант при большом скоплении людей, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он объяснил, почему строительные респираторы или маски с клапанами – не лучший вариант для ежедневной защиты от коронавируса.

"Медицинские гигиенические маски – не средство защиты, они никак не сертифицируются. Но они эффективно защищают от аэрозолей, каплей, которые брызгают при чихании, при кашле, при разговоре.

Вирус не сам по себе летает, он всегда абсорбируется на каких-то аэрозолях, частицах.Этого вполне достаточно. Что касается масок с клапанами – они открываются на выдохе, и если человек заражен, он беспрепятственно выдыхает вирус. Строительные маски защищают от крупной строительной пыли, но от вируса совсем плохо. Есть строительные защитные средства от химических веществ, от лака или краски. Они защитят от вируса, но в них нет никакого смысла ходить, это только отягощение легких и дыхательной системы. Медицинская маска – идеальный вариант в скоплении людей", – считает Владислав Жемчугов.

Ранее врач-вирусолог Виктор Ларичев рассказал СМИ, что более надежной альтернативой маскам могут стать строительные респираторы.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/