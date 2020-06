Исследование греческих ученых подтверждает снижение вреда для сердечно-сосудистой системы курильщиков при переходе на электронные сигареты

/Здоровье/

В конце апреля в журнале Food and Chemical Toxicology вышла статья по результатам исследования влияния электронных и обычных сигарет на кровеносные сосуды и тромбоциты курильщиков.

Авторами выступила группа греческих ученых из «Афинского национального университета имени Каподистрии» под руководством доктора медицины Игнатиоса Икономидиса.

По данным ВОЗ, употребление табака является одной из основных причин преждевременной смертности в странах Европы, и является причиной 25%, 41% и 63% случаев смерти от сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний у мужчин, и 6%, 10% и 37% случаев смерти у женщин. При этом известно, что Греция – одна из самых курящих стран Европы. Доля курящих взрослых в Греции сопоставима с аналогичными показателями России. Кроме того, Греции хуже всех в Европе удается соблюдать запрет на курение в общественных местах.

В исследовании приняли участие 40 совершеннолетних курильщиков-добровольцев. Одна половина участников должна была в течение четырёх месяцев продолжать курить обычные сигареты, вторая половина – перейти на время исследования на электронные. По заявлению авторов исследования, все испытуемые были заранее обследованы и полностью здоровы. Результаты умеренно обнадеживают – при переходе на электронные сигареты за 4 месяца тромбоцитарная функция осталась без изменений, в то время как у испытуемых, куривших обычные сигареты, она продолжала ухудшаться. При переходе на электронные сигареты также заметно снижается жесткость стенок артериальных сосудов и окислительный стресс.

Исследователи указывают на важность полученных данных для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Доказано, что курение повышает количество тромбоцитов и сокращает продолжительность их жизни. Курение также отрицательно влияет на адгезию (способность прилипать к стенкам повреждённых сосудов) и агрегацию (способность соединяться друг с другом) тромбоцитов, что увеличивает риск образования тромбов, пишут исследователи.

Позитивный эффект от перехода на электронные сигареты авторы связывают с монооксидом углерода (CO). У участников исследования, которые на 4 месяца перешли на использование электронных сигарет, существенно сократилось количество выдыхаемого монооксида углерода CO. Учёные предполагают, что курение потенциально может приводить к хроническому нарушению функции тромбоцитов, вследствие продолжительного воздействия на них циркулирующего CO в организме. Однако, при переходе с традиционных сигарет на электронные прекращается дальнейшее ухудшение функции тромбоцитов, так как в этом случае количество выдыхаемого СО значительно сокращается. Поэтому у участников, использовавших электронные сигареты, тромбоцитарная функция сохраняла стабильность.

Важным показателем в исследовании стал и уровень малонового диальдегида (МДА). Уровень этого вещества в организме является маркером для выявления различных патологических изменений (например, ишемической болезни сердца, псориаза и других). У участников исследования, которые на 4 месяца перешли с традиционного курения на использование электронных сигарет, произошло снижение уровня МДА, в то время как у тех участников, которые продолжали курить традиционные сигареты, уровень МДА по-прежнему увеличивался.

Также МДА является маркером ещё одного процесса – окислительного стресса, который приводит к потере эластичности артериальных сосудов. Процесс накопления жёстких коллагеновых волокон в стенках артерий способен приводить к гипертонии, заболеваниям почек и инсульту. Исследование греческих учёных выявило, что после 4-х месяцев у участников, использовавших электронные сигареты, происходило восстановление эластичности стенок артериальных сосудов. У участников, куривших традиционные сигареты, эластичность артериальных сосудов продолжила снижаться.

Увеличение жесткости стенок крупных артерий в свою очередь связано с такими заболеваниями как атеросклероз и другими факторами риска, что показано в эпидемиологических и клинических исследованиях.

Таким образом, проанализировав все полученные результаты, греческие учёные пришли к выводу, что при сохранении привычки традиционного курения, такие важные медицинские показатели, как маркеры тромбоцитарной функции и эластичность сосудов продолжают ухудшаться, что влечёт за собой развитие различных сердечно-сосудистых заболеваний. У тех же участников, которые также не отказались от курения, но перешли на электронные способы доставки никотина, указанные ранее показатели имеют положительную динамику.

Исследователи подчеркивают, что воздействие электронных сигарет на функцию тромбоцитов ранее не становилось предметом клинических испытаний; известные работы ограничивались экспериментальными исследованиями или исследованиями in vitro. В настоящее время накоплен определенный массив данных, позволяющих осторожно судить о том, что электронные сигареты могут рассматриваться как более безопасная альтернатива традиционному табакокурению. Например, в таких странах, как Австралия и Великобритания, электронные системы доставки никотина рассматривают как способ отказа от курения.

Источник: "Общественное здоровье"