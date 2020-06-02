Через пункты пропуска Краснодарского края в мае допущено к ввозу в Российскую Федерацию более 186тыс. тонн подкарантинной продукции

/Здоровье/

Инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора в пунктах пропуска Краснодарского края в мае 2020 года проконтролировано и допущено к ввозу более 186 тыс. тонн плодоовощной продукции из 56 стран мира.

Основными поставщиками продукции явились производители Арабской Республики Египет (102,5 тыс. тонн), Турецкой Республики (38,4 тыс. тонн), Государства Израиль (15,2 тыс. тонн), Республики Индия (9,9 тыс.тонн).

Большую часть продукции (108 тыс. тонн) составили овощи: капуста, кабачки, картофель, морковь, лук, редис, томаты, чеснок.

Свежих фруктов (абрикосы, нектарины, персики, яблоки, цитрусовые, виноград) ввезено более 50 тыс. тонн.

Кроме плодоовощной продукции фитосанитарный контроль прошли импортные семена для посева, орехи в ассортименте, саженцы декоративных растений, срезанные цветы, чай черный и зеленый, кофе в зернах.

Специалистами подведомственного Россельхознадзора ФГБУ «ВНИИКР» в отношении всей подкарантинной продукции проведены лабораторные исследования, которые подтвердили соответствие данной продукции карантинным фитосанитарным требованиям Российской Федерации.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/