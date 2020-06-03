В городской больнице Геленджика полным ходом идёт ремонт инфекционного отделения.

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Детское отделение, расположенное на первом этаже уже готово.

В эти дни сюда завозят новую мебель. После ремонта здесь увеличилось количество боксов и койко-мест на 30%. Работы были начаты в прошлом году, тогда же глава Геленджика обеспечил оснащение этих первых отремонтированных боксов.

По современным медицинским стандартам инфекционное отделение в больнице должно быть оборудовано отдельными шлюзами в каждый бокс, автономной вентиляцией с разными потоками, специальным покрытием пола и даже пластик и уплотнители, используемые в дверях и окнах должны быть особенными. Все эти требования при оснащении геленджикского инфекционного отделения выполнены.

Главный врач больницы Сергей Ермаков с радостью отмечает, что объём работ, конечно, проделан колоссальный. Здание построено в 1985 году и с того времени не видело полноценного капитального ремонта. Сейчас все коммуникации, в том числе и подземные, полностью заменены. Протянули порядка 4000 погонных метров новой проводки. На первом этаже заменено 60 дверей, 24 оконных блока, 36 отопительных радиаторов и порядка 300 квадратных метров медицинского линолеума. В каждом боксе устанавливаются кондиционеры и телевизоры.

В настоящее время идёт ремонт второго и третьего этажей, где будут находиться боксы для взрослых пациентов. После внутренней отделки планируется начать фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. Срок окончания всех работ намечен на первое полугодие 2021 года, стоимость проекта более 100 миллионов рублей, выделенных из краевого бюджета в рамках Федерального нацпроекта «Здравоохранение». Уже освоено порядка 20 миллионов. При поддержке губернатора, при личном участии министра здравоохранения Евгения Филиппова, нет сомнений, что со временем городскую больницу приведут в полный порядок.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик