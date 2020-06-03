Подделка ребенку не игрушка: контрафакт заполонил детские магазины

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Доля контрафактных игрушек на российском рынке достигла почти 25%. Обороты не менее внушительные – 30 миллиардов рублей. Как показало исследование компании BrandMonitor, чаще всего подделываются игрушечное оружие, куклы, роботы и коллекционные фигурки. Аналитики выяснили также, что большинство контрафакта продается офлайн, то есть в детских магазинах и на рынках – 86%, и только 14% реализуются в интернете. А независимые эксперты говорят, что реальные масштабы нелегального рынка еще шире.

Почему родители покупают контрафактные игрушки, объяснила в интервью радио Sputnik президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

"Наш потребитель, родители без уважения относятся к интеллектуальной собственности создателей или не задумываются об этом. Часто родители доверяют и считают, что для детей не могут сделать плохое. Кроме того, у нас совершенно разные доходы у семей с детьми. Кто-то хотел бы купить оригинал, но банально не хватает денег. Самое важное – безопасна ли игрушка, которую мы покупаем, для ребенка. Очень часто производители контрафакта экономят на безопасности", – сказала Антонина Цицулина.

При этом на российском рынке большое количество безопасных и качественных игрушек, которые по карману семьям с разным достатком, отметила эксперт.

"Нам есть куда стремиться. За рынком детских товаров осуществляется повышенный контроль, но черный рынок работает вне правового поля. Товарные знаки можно было бы блокировать в интернете, как это происходит с контентом. Штрафы за продажу контрафакта должны быть гораздо больше. В целом мы идем по пути цифровизации. В конце-концов на каждой игрушке появится честный знак, маркировка, которая позволит выявить контрафакт", – считает Антонина Цицулина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/