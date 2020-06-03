Диагностика заболеваний животных. Что показывает иммуноферментный анализ?

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Иммуноферментный анализ (ИФА) - современное лабораторное исследование, в ходе которого ведется поиск специфических антител в крови (либо антигенов) к конкретным заболеваниям с целью выявления не только этиологии, но и стадии болезни.

В основе метода лежит специфическая реакция антиген-антитело. В лаборатории чаще всего используется твердофазный иммунный анализ.

Основные направления применения ИФА: ранняя диагностика инфекционных, онкологических и других болезней, проведение массовых эпидемиологических и эпизоотологических исследований. ИФА используется для выявления и идентификации вируса и антител к нему или исследования уровня поствакцинальных антител.

Метод иммуноферментного анализа один из наиболее чувствительных и воспроизводимых методом тестирования. При постановке ИФА возможно тестирование большого количества образцов одновременно.

Одним из преимуществ метода является быстрое обнаружение и определение антигенов или антител против бактерий, вирусов и других патогенов.

Иммуноферментный анализ является одним из основных методов для постановки диагноза на следующие заболевания животных:

- бешенство;

- репродуктивно-респираторный сидром свиней (РРСС);

- ящур (обнаружение антител к неструктурным белкам).

Полный перечень заболеваний, исследуемых методом иммуноферментного анализа можно посмотреть на сайте kmvl23.ru.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»