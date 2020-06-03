Диагностика заболеваний животных. Что показывает иммуноферментный анализ?
Иммуноферментный анализ (ИФА) - современное лабораторное исследование, в ходе которого ведется поиск специфических антител в крови (либо антигенов) к конкретным заболеваниям с целью выявления не только этиологии, но и стадии болезни.
В основе метода лежит специфическая реакция антиген-антитело. В лаборатории чаще всего используется твердофазный иммунный анализ.
Основные направления применения ИФА: ранняя диагностика инфекционных, онкологических и других болезней, проведение массовых эпидемиологических и эпизоотологических исследований. ИФА используется для выявления и идентификации вируса и антител к нему или исследования уровня поствакцинальных антител.
Метод иммуноферментного анализа один из наиболее чувствительных и воспроизводимых методом тестирования. При постановке ИФА возможно тестирование большого количества образцов одновременно.
Одним из преимуществ метода является быстрое обнаружение и определение антигенов или антител против бактерий, вирусов и других патогенов.
Иммуноферментный анализ является одним из основных методов для постановки диагноза на следующие заболевания животных:
- бешенство;
- репродуктивно-респираторный сидром свиней (РРСС);
- ящур (обнаружение антител к неструктурным белкам).
Полный перечень заболеваний, исследуемых методом иммуноферментного анализа можно посмотреть на сайте kmvl23.ru.
Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»