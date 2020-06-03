Сбалансированный рацион по микроэлементам- залог здоровья животного!

/Здоровье/

Микроэлементы – это элементы, которые, в очень малых количествах, оказывают регулирующее влияние на обменные процессы в организмах растений, животных и человека.

Для нормального существования их требуется крайне мало – сотые или тысячные доли грамма в ежедневном рационе, но, малейший их дефицит или избыток приводит к серьёзным заболеваниям, приводящим к многочисленным нарушениям жизнедеятельности организм: отставанию в росте и развитии, снижению продуктивности и репродуктивной функции.

В лабораторной практике существует несколько методических подходов оценки обеспеченности животных микроэлементами, имеющих свои преимущества и недостатки:

- измерение концентраций в кормах и воде;

- определение в биологическом материале (крови, моче, молоке, слюне) от живых животных;

- посмертный анализ в органах и тканях.

Анализ состава кормов, сырья для их производства и питьевой воды является важным приёмом зооинженерной работы, позволяющим, в большинстве случаев, эффективно балансировать микроэлементный состав рациона, но, не оценивать степень усвояемости вводимых в рацион микродобавок металлов и неметаллов, так как всасывание их из желудочно-кишечного тракта не является механическим процессом и зависит от множества факторов. Например, в рационе может содержаться значительное количество ионов цинка, но его всасывание будет блокироваться избытком ионов других металлов, воспалительными процессами в желудочно-кишечном тракте или химическим связыванием, переводом в неусвояемую форму и бесполезным транзитным прохождением через желудочно-кишечный тракт. Вывод об хорошей сбалансированности рациона в данном случае, который может сделать специалист зооинженерного профиля, окажется ошибочным.

Прижизненный анализ тоже не столь информативен в связи с низкими концентрациями элементов в доступном материале – крови, молоке. Кроме того, единичное точечное исследование содержания в крови, например, селена, не отвечает на вопрос об обеспеченности этим элементом животного за прошедший одно-двухмесячный период, так как селен циркулирует из крови во внутренние органы животного и обратно в зависимости от физиологического состояния организма, стресса, состава рациона и множества других второстепенных факторов.

Посмертный анализ органов и тканей очень информативен. Особенно, если исследованию подвергаются паренхиматозные органы (печень, селезёнка) и кости, в которых распределение микроэлементов можно отслеживать послойно, за очень большой период жизни животного. Недостаток этого подхода очевиден, особенно, в молочном скотоводстве, в котором срок продуктивного использования дойных коров исчисляется годами и нет возможности дожидаться списания животных на убой.

В связи с этим возникает вопрос: каким образом оценивать содержание микроэлементов в реальном времени, с учётом ретроспективного анализа их достаточности или избытка в рационе за 2-4 месяца?

Решением является прижизненный анализ волос и шерсти, в которых важнейшие микроэлементы (кобальт, марганец, цинк, медь, селен) не столь мобильны, как в других частях организма, могут накапливаться и свидетельствовать о несбалансированности рациона питания в течение длительного периода жизни животного. Специалистами ФГБУ «Краснодарская МВЛ» с 2012 года проводятся исследования шерсти, волос крупного рогатого скота из различных хозяйств. За это время был выявлен не только дефицит, но и во многих случаях, избыток таких металлов, как медь и цинк. Вероятная причина этого явления заключается в том, что владельцы животных, специалисты зооинженеры, зоотехники, ответственные за составление рационов, не всегда учитывают содержание микроэлементов во всех компонентах кормов, воде внутрихозяйственного использования, которые могут содержать их достаточное количество. Кроме этих источников микроэлементы поступают в организм животных с лечебно-профилактическими премиксами, а также в составе различных витаминно-микроэлементных препаратов, применяемых ветеринарными врачами хозяйств с целью лечения незаразных заболеваний животных.

Анализ микроэлементного состава биологического материала (сыворотки крови, органов и тканей, мяса, шерсти, молока, кормов и сырья для их производства) проводится в ФГБУ "Краснодарская МВЛ" с использованием самых современных методов - атомно-абсорбционного и атомно-эмиссионного спектрального анализа. Испытательный центр ФГБУ «Краснодарская МВЛ» аккредитован в международной системе на проведение данного вида исследований.

Для анализа шерсти на наличие микроэлементов необходимо небольшое её количество – около 1/4 грамма (250 мг). У крупного рогатого скота шерсть лучше всего состригать с холки или чёлки, где она практически свободна от механических загрязнений и упаковывать её в полиэтиленовые пакеты с замком типа «Зип-лок», в которых она может храниться до проведения анализа в сухом состоянии нескольких месяцев.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»