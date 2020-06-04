"Альянс врачей" оценил ситуацию с масками

/Здоровье/

Проверка Генпрокуратуры не поможет решить проблему нехватки масок и перчаток среди врачей, нужно менять систему поставок.

Об этом рассказал радио Sputnik пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов.

Проверить ситуацию с поставкой масок, перчаток и защитных костюмов для российских врачей попросили Генеральную прокуратуру и вице-премьера Татьяну Голикову в Минпромторге. В обращении говорится, что к врачам, которые борются с коронавирусом в России, попадают некачественные средства индивидуальной защиты, что ставит их жизнь под угрозу.

В профсоюзе "Альянс врачей" считают, что ситуация намного сложнее. Иван Коновалов объяснил, что некачественной считается не только действительно опасная продукция, но и несертифицированная.

"Мы покупаем маски в два раза дороже из-за необходимых сертификатов. Документы делают средства защиты существенно дороже и увеличивают время поставки. Здесь нужна какая-то грань. Мне кажется, что нынешние требования нужно немного ослабить. Конечно, не надо полностью разрешать все, что угодно, но немного ослабить требования, чтобы больше поставщиков могли нормальные маски поставлять в больницы, благотворительным фондам и так далее", - рассказал пресс-секретарь профсоюза в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/