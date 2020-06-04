Пока нет вакцины, будем ходить в масках?

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Носить маски москвичам придётся до середины осени, пока не начнется массовая вакцинация.

Произойти же это может, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, в октябре или и даже позднее, в феврале. К этому сроку, по мнению Собянина, город получит первые большие партии вакцины. Эксперты оптимизма мэра не разделяют.

Проверка вакцин должна быть очень, сказал в интервью радио Sputnik молекулярный биолог Станислав Полозов

«Сейчас в мире около 250 лабораторий, которые делают или уже сделали вакцину от коронавируса, но другое дело, насколько эта вакцина будет эффективной и безопасной. Это покажут клинические испытания и не факт, что те вакцины, которые были созданы в спешке, первыми будут работать», - заявил биолог.

Пока никто в мире не знает, как скоро в мире может появиться эффективная вакцина против коронавируса. Создание вакцин занимает очень много времени. Так, вакцина против лихорадки Эбола была допущена на рынок через шесть лет после вспышки вируса в 2013 году. А вакцина от SARS , предшественника коронавируса, так и не была создана, хотя разработки велись очень активно. Но, как только зараза отступила, все исследования, на которые шли миллионы, быстро прекратились.

Станислав Полозов уверен, что разработки вакцины от коронавируса не забросят, как это было в случае с SARS, тяжелым острым респираторным синдромом, который удалось полностью купировать и уничтожить.

«У SARS было такое преимущество, он был агрессивен и проявлялся достаточно быстро, и поэтому всех, кто заболевали, можно было изолировать. В данном случае, изоляция не получилась, и коронавирус распространился по всему миру, и волны заражений коронавирусом еще долго будут гулять по планете, поэтому вакцина определенно нужна», - отметил специалист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/