Михаил Мишустин утвердил правила закупки средств защиты от COVID-19 для бесплатной передачи волонтёрам

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На приобретение масок, респираторов и перчаток Президент России Владимир Путин распорядился выделить более 1 млрд рублей.

Государство бесплатно обеспечит волонтёров и социально ориентированные некоммерческие организации средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Правила их закупки утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

На эти цели по распоряжению Президента России Владимира Путина выделено более 1 млрд рублей. Деньги пойдут на приобретение, хранение и доставку респираторов, защитных костюмов, одноразовых перчаток, дезинфицирующих средств, защитных очков и лицевых экранов.

Средства защиты будут распределяться на основании заявок Ассоциации волонтёрских центров. Этим займётся единый оператор, назначенный Правительством.

Такой порядок позволит обеспечить добровольцам, помогающим гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, необходимый уровень защиты.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.