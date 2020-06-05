Ученые опубликовали результаты исследований о влиянии нагреваемых табачных изделий на спрос на сигареты в японии

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Рост нагреваемых табачных изделий в Японии совпадает со значительным падением продаж сигарет, с момента вывода продукции на рынок в 2016 году. К такому выводу пришли ученые медицинского университета Южной Каролины К. Майкл Каммингс (K. Michael Cummings), Джордж Наххас (Georges Nahhas) а также председатель Центра по вопросам права, политики и этики в области здравоохранения университета Оттавы Дэвид Свенор (David Sweanor).

Нагреваемые табачные изделия (НТИ) — это устройства, в которых табак не сжигается, а нагревается при высокой температуре с образованием предназначенного для вдыхания никотинсодержащего аэрозоля. Согласно отчетам аналитиков рынка, в Японии самый развитый в мире рынок НТИ, на который в 2018 году приходилось 85% продаж данного вида продукции.

В исследовании, опубликованном в международном журнале «Environmental Research and Public Health» отмечается, что в 2011-2019 годы совокупный объем продаж сигарет снизился на 38%, а общий объем продаж табака (т.е. сигарет и НТИ) сократился на 19%. Причиной стремительного падения продаж сигарет, по-видимому, стал вывод на японский национальный рынок НТИ в 2016 году. Еще в 2014 году в Японии впервые был представлен бренд IQOS, компании «Филип Морис Интернэшнл» (Philip Morris International) и в след за ним через два года на рынок хлынули другие изделия: Ploom TECH компании «Джапан Тобакко Интернэшнл» (Japan Tobacco International) и Glo компании «Бритиш Американ Тобакко» (British American Tobacco).

Результаты Каммингса, Наххаса и Свенора подтверждают основные выводы более раннего исследования, проведенного группой ученых Американского общества по борьбе с раком под руководством М. Стоклосы (M. Stoklosa), которые изучили данные по продажам табачных изделий, полученные от участвовавших в исследовании супермаркетов и магазинов шаговой доступности в разных регионах Японии с 2014 по 2018 годы. Продажи табачных изделий в Японии продолжали падать так же, как и до вывода на рынок нагреваемого табака. Однако Стоклоса и др. обнаружили, что падение продаж сигарет происходило в пять раз быстрее: с 1,8% в год в 2011-2015 годы до 9,5% в год в 2015-2018 годы, при этом каких-либо значительных изменений в государственной политике по борьбе с табакокурением не наблюдалось.

Трудно сказать, можно ли полученные в Японии результаты воспроизвести во всем мире, но заявленные тенденции продаж в других странах, в которых НТИ выведены на рынок, демонстрируют схожую обратную связь между продажами сигарет и продажами НТИ.

Авторы исследования подчеркивают, что производители должны принимать дополнительные меры по предоставлению своих маркетинговых данных представителям министерства здравоохранения и инвесторам, чтобы можно было оценить вопросы замены сигарет и снижения вреда от курения. По их мнению, организации здравоохранения вправе скептически относиться к любым утверждениям в пользу продукции данной отрасли, учитывая историю сигаретной отрасли, однако, предположение о том, что все табачные/никотинсодержащие изделия столь же вредны, также неэффективно для целей здравоохранения, поскольку такое предположение лишь защищает самый смертельно опасный никотинсодержащий продукт — сигареты.

Меняющийся рынок никотинсодержащих продуктов и разработка новых типов продукции с возможно меньшим риском вреда, из которых НТИ — всего лишь одна категория, представляет возможность в перспективе полностью избавиться от сигарет. Однако для этого необходимо проводить соразмерную риску регуляторную и налоговую политику и предоставлять потребителям точные сведения о рисках, связанных с изделием.

Источник: http://obschezdrav.ru/