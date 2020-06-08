ВОЗ не рекомендует постоянно носить маски здоровым людям

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Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить медицинские маски для защиты во время пандемии коронавируса только врачам и людям с признаками простуды.

Об этом сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

Средствами индивидуальной защиты - респираторами и масками - должны пользоваться медики. Это необходимо, чтобы защитить врачей от заражения. Информация опубликована на официальном сайте ВОЗ.

Получается Сергей Собянин зря покупал крупнейший в России завод по производству масок? Исходя из данных президента Ассоциации разработчиков изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ) Владимира Котова и эксперта отраслевого портала Гетсиз.ру Евгения Шувалова, стоимость компании можно оценить в среднем примерно в 1,5 млрд руб.

За время пандемии цены на нетканый материал для масок СМС выросли в 7 раз. И если раньше одна маска обходилась в производстве в 1 рубль, то сейчас в 7 рублей. В московском метрополитене их продают по 50 рублей. Добавим к себестоимости еще 3 рубля и получим цену оптовой реализации 10 рулей. Но продают их за 27 рублей. При ежедневном производстве только на одном, приобретенном московскими властями заводе в 1 млн штук, доход составляет 17 млн рублей в сутки.

При таком объеме производства приобретенный Собяниным завод окупится за 75 дней. Но заводы покупают не для того, чтобы их просто окупить. Надо на нем еще и заработать. Поэтому масочный режим будет продолжаться в Москве бесконечно, пока завод будет приносить прибыль. Или Сергей Собянин будет оставаться мэром.

Руководство компании планирует увеличить производство масок к концу года до 4 млн штук в сутки. Тогда доход будет составлять 80 млн руб в день или 2,4 млрд руб в месяц. К этому времени завод окупится уже 10 раз. И это гораздо прибыльнее даже бордюров и гранитной плитки.

И все бы хорошо, маски действительно необходимы. Сейчас врачам, медсестрам, ухаживающим за больными выдают не более 1 маски в сутки. А ее по нормам надо менять не реже чем каждые 2 часа. Необходимо обеспечить всех врачей в стране масками в полном объеме.

Но на каком основании кандидат юридических наук Сергей Собянин принял решение ввести в Москве бессрочный масочный режим, который противоречит рекомендациям ВОЗ? Сергей Семенович не является врачом, вирусологом или эпидемиологом. И соответственно не имеет право нарушать рекомендации ВОЗ и врачей, которые заявляют, что ношение маски небезопасно.

Ношение перчаток и масок из-за коронавируса не только бесполезно, но и вредно. Об этом сообщил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

То есть мэр Москвы намеренно причиняет вред здоровью граждан не по незнанию. Просто завод, зарабатывающий 2,4 млрд рублей в день, обеспечив всех врачей масками, может получить проблемы со сбытом, когда все врачи будут обеспечены.

Поэтому его решение ввести масочный режим до октября или, как он сам сказал до февраля 2021 года, продиктовано другими причинами. О них писал еще Карл Маркс в своем Капитале. “Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, … при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.”

Карл Маркс не устарел, как многим кажется. Он актуален и сейчас.