В санаториях помогут восстановиться после COVID-19.

/Здоровье/

Санатории обладают наибольшей способностью по реабилитации пациентов после COVID-19. Отрасль готова к тому чтобы принимать таких пациентов, рассказал в интервью радио Sputnik медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

В России могут профинансировать реабилитацию людей, переболевших COVID-19. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой предусмотреть механизм субсидирования расходов граждан на санаторно-курортное лечение в период преодоления последствий пандемии как минимум до 2022 года.

"Никто лучше санаториев за ту программу лечения, которая должна составлять от 14 до 21 дней, лучше не справится с процессом реабилитации, потому что у санаториев один из основных факторов – это климат, и дальше природные лечебные факторы, которые есть в арсенале. В условиях города такого эффекта довольно сложно достигнуть. Отрасль готова к тому чтобы принимать таких пациентов – очень много санаториев, которые готовы предложить соответствующую программу в самых разных регионах. Мест должно хватить: вместимость коечного фонда санаторных организаций – порядка 400 тысяч мест одновременного приема. Столкновения с постепенно нарастающим потоком в санатории не будет", – считает Михаил Данилов.

Михаил Данилов объяснил, с чем связаны опасения о возможном росте цен на путевки в санатории.

"На данный момент санатории первыми открылись и начали испытывать повышенную финансовую нагрузку, они должны соблюдать меры дезинфекции, проводить тестирование персонала, обрабатывать помещения. С этим связаны опасения о возможном подорожании цен. Но уже открывшиеся санатории не поднимали стоимость путевок", – отметил Михаил Данилов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/