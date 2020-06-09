В Сочи прокуратура через судебное понуждение потребовала обеспечить ребенка жизненно необходимым лекарственным препаратом

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Прокуратура Центрального района г. Сочи по обращению отца 2-летнего ребенка – инвалида, страдающего редким (орфанным) заболеванием, провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан.

Установлено, что ребенок нуждается в постоянном приеме дорогостоящих лекарственных препаратов, которые вопреки требованиям закона ему своевременно не предоставлялись.

По данному факту прокурор Центрального района г. Сочи предъявил в суд исковое заявление о возложении обязанности на министерство здравоохранения Краснодарского края бесплатно обеспечить малолетнего жизненно необходимым лекарством в объеме, установленном в соответствии с медицинскими показаниями.

Решением Первомайского районного суда г. Краснодара требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Судебное решение обращено к немедленному исполнению.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края