Врач рассказал, надолго ли в России сохранится масочный режим

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Рекомендация носить маски в местах скопления людей в России будет актуальна до тех пор, пока не перестанут в большом количестве появляться новые зараженные, рассказал в интервью радио Sputnik профессор, врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.

По всей России сохраняется масочный режим, несмотря на постепенное смягчение или отмену введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений. Об этом заявила СМИ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Удалось ситуацию взять под контроль: здравоохранение способно оказать высококвалифицированную медицинскую помощь. Но вирус продолжает циркулировать, и рекомендация перешла в другую фазу – призыв к самосохранению, охранению себя от возможности заражения. Рекомендации по поводу масочного режима рассчитаны на людей, которые информированы о вирусе. В местах скопления людей мы не знаем, с кем встречаемся, лучше надеть маску. Или когда заходим в магазин", – сказал Владимир Прокопенко.

Маску важно носить с собой людям, которые уже переболели. Их организм еще долгое время может быть ослаблен, отметил врач.

"Последствия вируса есть. Даже те, кто перенес его в легкой степени, ощущают, что были инфицированы. Люди ощущают дискомфорт, связанный с дыханием, першение в горле, покашливание. Не думаю, что большая проблема в сумочке или кармане держать маску, и, когда входишь в транспорт, когда много людей, надевать", – сказал Владимир Прокопенко.

Рекомендации будут действовать, пока не увидим, что нет новых зараженных в большом количестве.

"Заболевшие будут, вирус будет циркулировать. Разработаны критерии, когда будет считаться, что циркуляция вируса безопасна", – считает Владимир Прокопенко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/