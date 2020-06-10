Фастфуд в жару. "Убийственное" удовольствие

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Диетолог Михаил Гинзбург объяснил в эфире радио Sputnik, Чем могут быть опасны гамбургеры, картошка фри и газировка в харкую погоду, объяснил в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ Диетологии и Диетотерапии, научный редактор журнала "Худеем правильно" Михаил Гинзбург.

В центральную полосу России пришла летняя жара, а из заведений общепита работают пока, в основном, предприятия быстрого питания, потому что продавать еду можно только навынос.

Не стоит злоупотреблять фастфудом, собенно в жару, предупреждает Михаил Гинзбург.

"Фастфуд вреден всегда. Все зависит от дозы: чем больше доза – тем хуже. Очень много там так называемых трансжиров, всевозможных вкусоароматических имитаторов, компонентов с так называемым высоким гликемическим индексом, которые довольно здорово подбрасывают уровень сахара в крови, нарушают обмен веществ. Булочки для фастфуда делают из очень высоко очищенной муки, лишенной пищевых волокон – фактически, один крахмал. Картошка фри – это крахмал плюс трансжиры. Очень много в этом масле жиров с измененной структурой, которые организм не расходует для энергии, а складывает по разным запасам, в том числе и под внутреннюю сосудистую стенку – это дает начало атеросклерозу", - отметил Михаил Гинзбург.

Кроме того, жаркая погода провоцирует любителей фастфуда налегать на "прохладительные" продукты, которые содержат много сахара.

"В жару возрастает употребление сладких продуктов фастфуда: газировки, десерты. То есть резко повышается потребление сахара, а с ним вместе – и все побочные свойства этого сахара", - предупреждат Михаил Гинзбург.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/