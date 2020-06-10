Как обезопасить себе от клещей на дачном участке?

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С наступлением весны собственники загородных участков сталкиваются с такой проблемой, как активная жизнедеятельность клещей.

От них страдают домашние питомцы, взрослые и дети. Эти насекомые являются переносчиками инфекций:

энцефалит;

боррелиоз;

сыпной клещевой тиф;

туляремия;

эрлихиоз.

При их укусе, если не предпринять оперативно никаких мер, можно сильно пострадать. Как же себя обезопасить? Один из наиболее эффективных способов - обработка участка от клещей посредством специальных составов. Акарицидная обработка – это один из наиболее действенных методов, который на 100% решает проблему с клещами. Самостоятельно обработать территорию достаточно сложно, так как потребуется соблюдение мер безопасности, использование специального оборудования и расходных материалов. Проще и надежнее воспользоваться помощью специальных служб, которые подберут подходящий состав, проведут оперативно обработку, а также подробно расскажут о дальнейших действиях.

Этапы проведения профессиональной обработки территории от клещей

Обращаясь за помощью в профильные компании, вы можете быть уверены, что работа будет выполнена качественно. Для этого она проводится в несколько этапов. Для начала выполняется детальное обследование, что позволяет выявить потенциальные места скопления клещей. Очень важно правильно определить тип насекомых. На этом сайте spb.ecobarrier.ru подробнее можно ознакомиться с основными типами насекомых этого вида. Затем на основании собранной информации подбирается препарат. Компании, которые дорожат своей репутацией, используют эффективные и безопасные составы. После обработки они детально рассказывают, каких мер предосторожности нужно придерживаться, чтобы не навредить собственному здоровью. Например, в течение нескольких дней не желательно выпускать на участок домашних питомцев.

С учетом площади территории, предполагаемого скопления насекомых, климатических особенностей местности подбирается подходящий метод обработки – холодный или горячий туман. Затем после выполнения работы сотрудники компании-исполнителя регулярно проводят мониторинг. Повторную обработку рекомендуется выполнить через 2 месяца. Так вы обезопасите себя и домашних питомцев от опасных инфекций, переносчиками которых являются клещи.