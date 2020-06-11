Автопарк центральной больницы Ейского района под защитой «АльфаСтрахование»
Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» защитил автомобили центральной больницы Ейского района по договорам обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). Цена контракта превысила 207 тыс. руб.
ГБУЗ «Ейская ЦРБ» ведет деятельность в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также предоставляет платные услуги населению. Пациентам доступна амбулаторно-поликлиническая, первичная стационарная и скорая медицинская помощь.
«Мы не первый раз сотрудничаем с Ейской больницей. Она имеет большое значение для района: обеспечивает жителей своевременной диагностикой и обследованием, занимается лечением и реабилитацией. Важно, чтобы все автомобили больницы находились под надежной страховой защитой, которая поможет восстановить автопарк и сохранит бюджет клиента в случае аварии. Полисы ОСАГО от нашей компании получили 63 транспортных средства учреждения», – говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».
Сборы страховщиков юга России в моторных видах страхования по итогам 2019 г. показали рост: сборы по ОСАГО увеличились на 4,5% (с 24,8 млрд до 26 млрд руб.), сборы по каско – на 6% (с 9 млрд до 9,6 млрд руб.). Выплаты по ОСАГО выросли на 15,3% (с 21,6 млрд до 24,9 млрд руб.), по каско – на 35% (с 4 млрд до 5,4 млрд руб.).
Сборы «АльфаСтрахование» на юге России по ОСАГО за 2019 г. достигли 4,8 млрд руб., выплаты выросли на 87% с 2,4 млрд до 4,4 млрд руб. по каско – на 75%, с 464 млн до 814 млн руб.
Источник: Группа «АльфаСтрахование»