Автопарк центральной больницы Ейского района под защитой «АльфаСтрахование»

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Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» защитил автомобили центральной больницы Ейского района по договорам обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). Цена контракта превысила 207 тыс. руб.

ГБУЗ «Ейская ЦРБ» ведет деятельность в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также предоставляет платные услуги населению. Пациентам доступна амбулаторно-поликлиническая, первичная стационарная и скорая медицинская помощь.

«Мы не первый раз сотрудничаем с Ейской больницей. Она имеет большое значение для района: обеспечивает жителей своевременной диагностикой и обследованием, занимается лечением и реабилитацией. Важно, чтобы все автомобили больницы находились под надежной страховой защитой, которая поможет восстановить автопарк и сохранит бюджет клиента в случае аварии. Полисы ОСАГО от нашей компании получили 63 транспортных средства учреждения», – говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».

Сборы страховщиков юга России в моторных видах страхования по итогам 2019 г. показали рост: сборы по ОСАГО увеличились на 4,5% (с 24,8 млрд до 26 млрд руб.), сборы по каско – на 6% (с 9 млрд до 9,6 млрд руб.). Выплаты по ОСАГО выросли на 15,3% (с 21,6 млрд до 24,9 млрд руб.), по каско – на 35% (с 4 млрд до 5,4 млрд руб.).

Сборы «АльфаСтрахование» на юге России по ОСАГО за 2019 г. достигли 4,8 млрд руб., выплаты выросли на 87% с 2,4 млрд до 4,4 млрд руб. по каско – на 75%, с 464 млн до 814 млн руб.

Источник: Группа «АльфаСтрахование»