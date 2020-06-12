Поставили первую партию препарата против коронавируса «Авифавир» в российские больницы

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и группа компаний «ХимРар» объявляют о поставке первой партии препарата против коронавируса «Авифавир» в российские больницы.

Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тыс. курсов «Авифавира». При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год.

«Авифавир» маркируется цифровым кодом DataMatrix. Маркировка является аналогом паспорта лекарства, гарантирующим подлинность препарата и позволяющим отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до аптеки или медучреждения. Подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения «Честный Знак».

«Авифавир» - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. «Авифавир» также стал первым в мире препаратом на базе «Фавипиравира», одобренным для лечения коронавируса. Препарат доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.

«Авифавир» 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, став первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Министерство здравоохранения РФ 3 июня включило «Авифавир» в 7-ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

«Первый российский препарат от коронавируса «Авифавир» начал поступать в российские больницы для лечения пациентов. Препарат будет бесплатным для россиян по программе ОМС. Видим высокий спрос на «Авифавир» в России, ведутся переговоры о его поставках практически во все регионы страны. Также получили запросы на поставки «Авифавира» из более чем 10 стран. Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире».

«Авифавир» продемонстрировал высокую эффективность по результатам первого этапа клинических испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и др. В частности:

· По итогам I этапа клинических исследований (10 дней) «Авифавир» продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов;

· По итогам первых 4 дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших «Авифавирр», имели отрицательный тест на коронавирус, это в 2 раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10 дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 90%;

· Эффективность выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью;

· У 68% пациентов, принимавших «Авифавир», температура тела нормализовалась раньше (на 3 день), чем в контрольной группе (на 6-й день);

· Испытания препарата проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Смоленске, Рязани, Казани, Уфе, а также в Республике Дагестан.

Источник: www.chemrar.ru