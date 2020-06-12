Как получить сертификат на антибактериальное мыло?

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Антибактериальное мыло должно соответствовать требованиям ТР ТС 009/2011 (безопасность парфюмерно-косметических товаров), которые едины для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Чтобы подтвердить безопасность изделия для дальнейшего выпуска на рынок, нужно обязательно пройти процедуру декларирования, которая включает лабораторную экспертизу товара, и зарегистрировать декларацию.

Стоит отметить, что при заявлении антибактериального свойства продукта это должно быть подтверждено отдельным протоколом. Дополнительно в добровольной форме оформляют сертификат на мыло антибактериальное, чтобы выделиться среди конкурентов.

Наличие разрешительной документации позволяет продавцу, импортеру и непосредственному производителю создавать, хранить, перевозить и продавать товар. Отсутствие документа — серьезное нарушение КоАП РФ, которое влечет за собой последствия - крупные штрафы, конфискацию товара и запрет на ведение деятельности предприятия.

Особенности оформления декларации на антибактериальное мыло

При декларировании ответственность за заявленные данные и соблюдение требований безопасности несет заявитель. Срок действия декларации на мыло жидкое, твердое, антибактериальное или обычное не превышает 5 лет, если речь идет о серийно-выпускаемой продукции, и действует до конца срока годности изделия, если дело касается отдельной партии товара. Испытания косметической продукции в лабораторных условиях производятся по ряду показателей. Среди них:

отсутствие токсичных веществ, оказывающих негативное воздействие на кожу и организм человека в целом (ртуть, мышьяк, свинец и т.д.);

соблюдение требований безопасности техрегламента, в том числе микробиологических показателей;

применение в составе исключительно разрешенных техническим регламентом ингредиентов.

Для того, чтобы подтвердить антибактериальный эффект, продукт дополнительно исследуют в лабораторных условиях. В состав такого мыла, как правило, входит соединения, обеспечивающие данный эффект, например, триклокар и триклозан. Поэтому, чтобы на этикетку продукта можно было помещать информацию об антибактериальном эффекте, отобранные образцы отправляются в лабораторию. Там определяются антимикробные свойства вещества, причем в данном случае проводится анализ рецептуры продукта, перед непосредственной оценкой его стерильности.

Добровольная сертификация мыла

После обязательного декларирования товара производитель может получить дополнительный документ, который выделит его на фоне конкурентов, и заявит покупателям о качестве приобретаемого продукта.

Для того, чтобы получить сертификат на мыло антибактериальное, предприниматель может воспользоваться любой зарегистрированной системой добровольной сертификации. Это позволит увеличить объемы продаж, повысить спрос на свой товар.

Что потребуется для оценки товара?

Чтобы оценить мыло, и получить соответствующую декларацию, потребуется собрать пакт документации, куда входит:

заявление с подробным описанием продукта вместе с его образцами;

регистрационные свидетельства компании-заявителя (копии);

реквизиты предприятия;

ГОСТ или Технические условия на товар, который производится в России;

инвойс и контракт на поставку (для импортной продукции).

В зависимости от специфики изделия, список необходимых документов может быть изменен.

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