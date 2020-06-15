Изъятие миллиардов из проекта "Экология" навредит здоровью россиян

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Сокращение национального проекта "Экология" на 23 миллиарда рублей в пользу борьбы с коронавирусом может нанести урон здоровью россиян, заявил в интервью радио Sputnik генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин.

Национальный проект "Экология" в 2020 году недосчитается 23 миллиардов рублей. Эти деньги будут переданы в резервный фонд России, заявил РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, средства будут перераспределены для борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

Генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин объяснил в интервью радио Sputnik, почему именно экологию принесли в жертву борьбе с опасным заболеванием.

"С точки зрения нашего правительства экология — это не самое перспективное направление. К сожалению, мне кажется, что они живут концепцией прошлого века, когда экология противопоставляется экономике. Тогда считалось, что экология — это некоторое ограничение роста экономики. Они считают, что экология — это для богатых, сытых и здоровых. Для бедных и больных, которые стремятся вырываться, надо вкладывать деньги в грязные производства. Я не разделяю эту концепцию", - рассказал эксперт по экологическим инвестициям.

Также Михаил Юлкин не разделяет саму идею бороться с конкретным заболеванием, а не с первопричиной многих проблем, которая скрыта в плохой экологии.

"Хорошая окружающая среда — это тоже борьба с коронавирусом. Мне кажется, что уже тысячу раз показали, что в условиях ухудшающихся экологических условий, любые болезни протекают хуже и дают больше летальных исходов и прочих неприятностей. Чистый воздух в городах — это самый главный способ борьбы с любой пандемией и любыми гадостями. COVID-19 обостряет те хвори, которые уже есть. Эти хвори у нашего населения возникают из-за плохой окружающей среды", - рассказал эколог в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/