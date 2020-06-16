Лесные пожары могут усугубить последствия COVID-19

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Повторение масштабных лесных пожаров может вызвать осложнения у людей, переболевших коронавирусом. Как защитить и восстановить легкие, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. ООО "Витела" Людмила Лапа.

Дым, гарь, смог от лесных пожаров могут нанести серьезный удар по работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем человека. Для людей, переболевших коронавирусом, он будет особенно ощутим, рассказала Люмила Лапа.

"Это будет очень большая нагрузка, потому что легкие восстанавливаются долго. Предполагается, что люди, которые переболели коронавирусом, смогут восстановиться в лучшем случае за год. А прошло всего два-три месяца. Если будут пожары, надо поддерживать легкие, прежде всего, носить всеми любимые или нелюбимые маски, это будет защита от дыма, от гари, их будет легче переносить", – считает Люмила Лапа.

Пока есть возможность и погода позволяет, надо помогать легким войти в форму после болезни. Для этого нужен чистый воздух и движение.

"Для восстановления легких людям надо больше ходить, раздышаться, делать дыхательную гимнастику. Это позволит быстрее восстановиться каждому отделу легких. В городе восстанавливаться не очень хорошо, но это возможно в парках. Самое главное – на свежем воздухе. На дачных участках или где-то поближе к реке, там быстрее идет очистка воздуха. Точно так же на море, но стоит защищаться от солнца. Когда нарушены легкие, есть иммунная недостаточность, а обилие солнца хорошо поддерживает организм при вторичном иммунодефиците", – объяснила Людмила Лапа.

При этом нельзя забывать про контроль: при малейшем повышении температуры нужно обязательно обратиться к врачу, – советует специалист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/