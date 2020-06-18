О мерах профилактики описторхоза

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Описторхоз — опасное паразитарное заболевание, в первую очередь оно поражает печень и желчевыводящие пути. Возбудители описторхоза — два вида трематод: Opisthorchis felineus (встречается наиболее часто) и О. viverrini. В циркуляции описторхиса в природе участвуют два промежуточных и один окончательный хозяин.

Первый промежуточный хозяин — пресноводный моллюск рода Bithynia inflata. Он обитает в хорошо прогреваемых мелководных водоемах со стоячей водой или слабым течением, которые богаты растительностью.

Второй промежуточный или дополнительный хозяин — рыба семейства карповых: язь, линь, шиповка, плотва, синец, верховка и другие.

Окончательный хозяин — человек или плотоядное (употребляющее мясо) животное (кошка, собака, свинья, лисица, тюлень и другие).

Какая рыба представляет опасность?

Следует сказать, что список рыб, которые могут быть заражены описторхозом, достаточно большой. Наиболее часто описторхоз в рыбе распространен у следующих представителей: гольян, синец, шереспер, линь, лещ, язь, тарань, елец, карп. Яйца этих гельминтов встречаются практически в большинстве видов семейства карповых. Важно отметить, что морская рыба описторхозом не заражается. Из речных рыб наиболее часто описторхоз встречается у язя.

Как может заразиться человек? Источником инвазии является рыба, заражённая паразитами. Человек заражается при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной, просоленной рыбы и рыбопродуктов.

Чем опасен описторхоз для человека?

Человек, в зависимости от иммунитета, по-разному переносит данное заболевание. Без лечения могут появиться такие заболевания как гепатит и цирроз.

Какие меры необходимо предпринять для защиты людей от описторхоза?

Предупредить описторхоз нетрудно. Нельзя употреблять в пищу рыбу не прожаренную и недостаточно просоленную. Важно понимать, что простая термическая обработка зараженной описторхозом рыбы не дает гарантии по уничтожению гельминтов. Установлено, что полная гибель личинок достигается через 15 минут при температуре 100 градусов. Это минимальное время, которое необходимо для полного уничтожения возбудителя этого заболевания. Рекомендуется накрывать сковороду крышкой, что уменьшает последующий риск заражения. Крупные куски рыбы рекомендуется жарить и варить, разрезав на порционные кусочки.

Технология горячего копчения является самым безопасным способом приготовления рыбы. А вот при холодном копчении необходимо предварительно заморозить или же засолить рыбу в течение как минимум 18 дней, для чего на 100 килограмм рыбы используют 20 килограмм соли. Чтобы гарантированно убить яйца гельминтов перед холодным копчением рекомендуется выдержать рыбу при температуре 28 градусов в морозильной камере в течение 41 часа. Засаливать рыбу рекомендуется при температурах не ниже 15 градусов. Однако в действительности даже вяленая рыба может стать причиной заболевания описторхозом. Чтобы сократить возможный риск заболевания необходимо полностью соблюдать технологию приготовления. Любителям вяленой воблы рекомендуется сушить улов не менее 2 недель, предварительно выдержав в насыщенном солевом растворе (примерно 15% относительно общего веса рыбы).

Помните о том, что не следует кормить домашних животных свежей рыбой. Наши любимые кошки и собаки, отведав такого лакомства, сами становятся носителями описторхоза.

Специалисты отдела ветсанэкспертизы ФГБУ «Краснодарская МВЛ» проводят определение паразитарной чистоты рыбы и рыбопродукции. Лабораторная диагностика является основной для определения наличия личинок описторхоза.

Источник: https://kmvl23.ru/