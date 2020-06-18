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В преддверии профессионального праздника - Дня медика фельдшеры Скорои? помощи сдали кровь.

Настоящие медики спасают жизни не только на дежурстве.

Сегодня утром 9 сотрудников Скорои? медицинскои? помощи Геленджика решили в свои? выходнои? пои?ти и сдать кровь в отделение переливания крови. А одна из фельдшеров, кстати, носитель самои? редкои? группы крови – 4-ои? отрицательнои? - даже приурочила сдачу к своему Дню рождения.

Это не какая-то благотворительная акция, не спланированное мероприятие, а просто искреннии? коллективныи? порыв души. Тем более, где, как ни в Скорои? знают, насколько важно, чтобы в больнице были запасы донорскои? крови для переливания в экстренных ситуациях, особенно редких групп.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Здоровье

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