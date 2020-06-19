Эколог-эксперт разъяснил, что происходит с продуктами в СВЧ-печи

/Здоровье/

Хотя микроволновые печи служат людям уже давно, с ними связаны некоторые устойчивые мифы. Что на самом деле происходит с едой в микроволновке, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт Антон Ястребцев.

Микроволновые печи, они же СВЧ-печи, используются в быту с 60-х годов прошлого века, особенно широкое распространение они получили в несколько последних десятилетий.

Но, несмотря на то, что этот бытовой прибор служит людям уже давно, с ним связаны некоторые ни на чем не основанные мифы. Например, некоторые считают, что если приготовить или разогреть продукт при помощи сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения, он становится "облученным". Это совсем не так, объяснил в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев. Он рассказал, как действует на продукты излучение дециметрового диапазона.

"Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2 450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается. Продукт готовится, и на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После того, как вы выключили печь, продукт ничего не излучает", – пояснил Антон Ястребцев.

Микроволновые печи изготавливают таким образом, что при закрытой дверце рабочие волны не покидают внутреннюю область камеры. Соответственно, рядом с исправной СВЧ-печью находиться совершенно безопасно.

При этом устройство испускает слабое электромагнитное излучение, как и любой работающий электроприбор. Поэтому можно посоветовать держаться на некотором расстоянии от работающей СВЧ-печи, считает эксперт.

"Сама печь во время работы действительно излучает электромагнитные волны. Чаще всего они распространяются примерно на полтора метра, иногда на три, в зависимости от модели печи. Поэтому во время работы микроволновки рядом с ней лучше не находиться – отойти метра на полтора-два. Кроме того, многое зависит от мощности печи и от продукта. Чем больше продуктов в печи в момент разогрева или готовки, тем лучше, тем больше энергии поглощается самим продуктом", – отметил Антон Ястребцев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/