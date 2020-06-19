Минтруд назвал причины сокращения оплаты больничного

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В Министерстве труда и социального развития РФ объяснили, в каком случае размер пособия по временной нетрудоспособности может быть снижен, сообщает "Российская газета".

По информации издания, как правило, расчет выплат по больничному производится исходя из средней заработной платы и страхового стажа сотрудника, но в некоторых случаях за основу пособия берут МРОТ.

В частности, поводом для снижения размеров больничного могут быть нарушения назначенного врачом режима без уважительных причин, неявки в установленный срок на медосмотр или на проведение медико-социальной экспертизы, наступление травмы или заболевания, полученного в результате алкогольного, наркотического и токсического опьянения. При этом в ведомстве указали на то, что подобного рода случаи встречаются довольно редко.

Кроме того, в Минтруде отметили, что больничные не ниже минимального размера оплаты труда выплачиваются людям с небольшим стажем работы. К этой категории относятся и листки нетрудоспособности, выдаваемые в период пандемии COVID-19.

В ведомстве напомнили, что пособие рассчитывается из среднего заработка за два последних календарных года. Вместе с тем установлен максимальный размер выплаты пособия по временной нетрудоспособности (почти 70 тыс. рублей за месяц).

Источник: https://www.mk.ru/economics/