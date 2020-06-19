Электронные системы нагревания табака – эффективный инструмент отказа от курения сигарет

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Соответствующее исследование, оценивающее тренды в продаже сигарет в Японии с 2011 по 2019 год, было опубликовано в научном журнале International Journal of Environmental Research and Public Health (Международный журнал исследований окружающей среды и общественного здравоохранения).

По его результатам, с 2016 по 2019 гг., после выхода ЭСНТ на национальный рынок, продажа сигарет сократилась в пять раз.

По словам одного из авторов исследования, профессора Университета Оттавы Дэвида Свенора (David Sweanor), случившееся – исторический пример самого быстрого сокращения доли табакосодержащей продукции на рынке. Причем, это произошло без введения дополнительных принудительных мер на законодательном уровне. Таким образом, эта ситуация может стать примером по переходу на менее опасную для здоровья альтернативную систему в других странах со значительным количеством курильщиков.

Это исследование подтверждает результаты, полученные ранее Американским обществом по борьбе с раком за период с 2011 по 2018 год.

Ученые отмечают, что Япония – самый развитый в мире рынок электронных табачных изделий, на который, согласно отчетам аналитиков, в 2018г. приходилось до 85% мировых продаж ЭСНТ. Япония также стала одной из первых стран, где начались продажи ЭСНТ.

Сегодня в мире около 10.6 миллионов пользователей систем нагревания табака, и их ожидаемое количество в 2025 году достигнет показателя в 40 млн человек.

Результаты недавно опубликованных клинических исследований компании Philip Morris International указывают на то, что переход на ЭСНТ вместо употребления сигарет сокращает возможность развития ССЗ, при этом по ряду биомаркеров воздействие такого перехода на организм может быть сопоставимо с полным отказом от вредной привычки.

По словам Жизель Бейкер, директора по взаимодействию с научным сообществом компании Philip Morris International, ключевую угрозу здоровью для пользователей никотинсодержащей продукции представляет не никотин, что, вместе с тем, не отменяет его вызывающей привыкание сути, а продукты горения, выделяющиеся во время курения обычной сигареты.

Проводимые исследования являются необходимым этапом на пути к полному отказу от производства обычных сигарет. По оценкам PMI, это может случиться уже в течение ближайших 10-15 лет. Для достижения этой цели необходимо открытое и непредвзятое сотрудничество производителей никотинсодержащей продукции, ее потребителей и регуляторов на основе подтвержденных научных данных, подобных приведенным выше. В случае, если подходы к регулированию будут разрабатываться с их учетом, уже в ближайшее время возможен переход к ненасильственному сокращению количества курильщиков во всем мире.

Источник: http://obschezdrav.ru/2020/06/18/elektronnye-sistemy-nagrevaniya-tabaka-effektivnyj-instrument-otkaza-ot-kureniya-sigaret/