Астролог рассказала об особенностях солнечного затмения 21 июня

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В этом году самый длинный день, 21 июня, совпадает с солнечным затмением. В чем особенность этого дня, рассказала в интервью радио Sputnik астролог Алена Кокарева.

Летнее солнцестояние в 2020 году пришлось на "коридор затмений": 5 июня было лунное затмение, 21 июня будет солнечное затмение, и 5 июля – снова лунное.

Весь этот период мы находимся как на "американских горках", поэтому нужно стараться избежать волнений и суеты непосредственно в день затмения, посоветовала в интервью радио Sputnik астролог Алена Кокарева.

"Двадцать первое июня лучше провести в спокойной обстановке, дома. Лучше не планировать на этот день ничего важного. Это затмение хорошо подходит для работы над собой, для работы над своим характером, своими отношениями, для закрытия долгов", – считает астролог.

По ее словам, по мере приближения затмения некоторые люди могут начать ощущать беспокойство.

"Люди начинают нервничать, суматошничать, людей накрывает волна эмоций. Затмения провоцируют больше тревожности, вспыльчивости, даже если по характеру это людям не свойственно. Люди, которые не соблюдают режим, могут чаще просыпаться ночью, испытывать головные боли", – предупредила Алена Кокарева.

Астролог дала совет, как подготовиться к затмению, чтобы не почувствовать на себе негативного воздействия.

"С астрологической точки зрения затмения всегда что-то привносят в жизнь либо убирают из жизни. Можно сознательно подготовиться и убрать что-то из жизни. Проще всего это сделать через уборку – убрать старый хлам из дома, из гаража, с балкона. Можно почистить контакты в телефоне, файлы на компьютере. Важно очистить голову – расставить приоритеты на месяц, три или на полгода вперед", – порекомендовала Алена Кокарева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/