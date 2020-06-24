Русфонд обращается...

/Здоровье/

Егорка — третий ребенок в семье, родился здоровым, до 4-х месяцев развивался по возрасту. С высокой температурой с мамой попали в больницу, где Егору диагностировали менингоэнцефалит.

После реанимации Егор заново учился простым вещам: дышать, глотать. Быстро восстанавливался, но начались эпилептические приступы, купировать которые удалось лишь препаратом Сабрил.

В нашей стране это лекарство не зарегистрировано, поэтому не предоставляется за госсчет. Препарат недешевый, к тому же его не так легко достать, нужно заказывать за рубежом. Ресурсы семьи исчерпались. Просят о помощи Русфонд.

Егор Серяев, полтора года. У него структурная эпилепсия вследствие перенесенного менингоэнцефалита. Мальчику требуется лекарство на год, стоимостью 121 744 руб.

"До четырех месяцев сын развивался нормально. Все изменилось в один миг: у Егора поднялась высокая температура, и нас госпитализировали в детскую инфекционную больницу. В больнице состояние Егора резко ухудшилось: он стал вялым, отказался от еды, на коже появился мраморный рисунок, набух родничок. Сыну сделали УЗИ головного мозга и с диагнозом «менингоэнцефалит» перевели в реанимацию. В реанимации Егор провел 21 день. За это время были судороги, отсутствие сосательного рефлекса и полное угнетение дыхания. После реанимации нас перевели в отделение нейроинфекций, где лечили еще два месяца. Малыш очень хорошо восстанавливался, к моменту выписки он уже умел переворачиваться, брать игрушки в руку, с интересом рассматривал картинки. А через месяц после выписки из больницы у Егора начались эпилептические приступы. Сначала всего пару раз в день, а через несколько дней, когда Егора госпитализировали в больницу, их уже было больше 60. С помощью препаратов количество приступов удалось снизить до 20 в день. Все навыки, приобретенные сыном к тому времени, были безвозвратно потеряны. Только когда Егору начали лечение препаратом сабрил, мы почувствовали облегчение. Сейчас сын принимает этот препарат, и приступы прекратились. Учитывая положительную динамику, врачи рекомендуют продолжить прием сабрила. Но в нашей стране это лекарство не зарегистрировано, поэтому не предоставляется за госсчет. Препарат недешевый, к тому же его не так легко достать, нужно заказывать за рубежом. Мы самостоятельно покупали лекарство, но сейчас наши материальные возможности на исходе. У нас трое детей, работает только муж. Без вашей помощи нам не справиться. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Ирина Серяева, Краснодарский край.

Ирина Костюченко – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Приморско-Ахтарской центральной районной больницы имени Кравченко Н.Г. (Приморско-Ахтарск)) прокомментировала: «Егору рекомендован очень эффективный при миоклонической эпилепсии препарат вигабатрин (сабрил), под контролем которого наступила устойчивая ремиссия и ребенок начал развиваться. Это лекарство не зарегистрировано в РФ, но разрешено к ввозу и применению».

Как помочь Егору?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/19260

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Егор Серяев)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Егора Серяева);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Егора Серяева;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Егор Серяев);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд