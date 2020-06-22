В Краснодаре открывается филиал первой частной клиники в России, специализирующейся на лечении злокачественных опухолей

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25 июня в Краснодаре состоится торжественное открытие филиала Европейской клиники – первой частной специализированной онкологической клиники в России, специалисты которой обладают на сегодняшний день наибольшим опытом в лечении онкологических заболеваний, в том числе на поздних стадиях.

Клиника работает в соответствии со стандартами и рекомендациями Европейского Медицинского Общества Онкологов (ESMO).

Сегодня на Кубани проживает значительный процент людей пожилого возраста, которые составляют основную группу риска в онкологии. Кроме того, обилие солнца в Краснодарском крае влияет на высокий уровень заболеваемости меланомой, одной из наиболее агрессивных и опасных злокачественных опухолей. Среди онкологических заболеваний в крае она – она первом месте. В целом по количеству онкопациентов Краснодарский край находится на третьем месте в стране.

Учитывая потребности региона, особый акцент в новом амбулаторном онкологическом центре в Краснодаре сделан на диагностику кожных патологий: в клинике установлено уникальное оборудование – видеодерматоскоп немецкой фирмы FotoFinder, аналогов которому в Краснодарском крае в данный момент нет. При диагностике на этом современном высокоточном аппарате не травмируется кожный покров, видеодерматоскоп позволяет составить карту всех родинок на теле человека и отслеживать любые изменения в динамике.

«Жители Краснодара и края уже сейчас обращаются в Европейскую клинику в Москве. Около 50% наших пациентов приезжает на лечение из регионов, в том числе и с Кубани», – рассказывает Генеральный директор клиники Хвича Акубардия. – «Эти люди уже знают, что именно в нашей клинике им в любое время (вне зависимости от праздников, выходных и даже карантинных ограничений) окажут квалифицированную помощь на уровне передовых международных стандартов, обеспечат лучший сервис и комфорт, практически «домашнюю» обстановку, что при их заболевании немаловажно. Мы ни на день не останавливали работу нашей клиники и не прерывали лечения ни одного из наших пациентов даже в условия пандемии коронавирусной инфекции».

Еще до официального открытия клиники, в Краснодаре прошли несколько встреч Школы пациентов, организованной Европейской клиникой и краснодарским отделением Межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!». Благодаря этому социальному информационно-просветительскому проекту формируются партнёрские отношения и сотрудничество между врачами и пациентами. Спикерами Школы пациентов в Краснодаре стали: один из ведущих онкологов Москвы, кандидат медицинских наук, главный врач Европейской клиники в Москве Андрей Львович Пылёв, а также специалист редкого профиля, онкопсихолог Европейской клиники Ирина Валерьевна Мансурова. В дальнейшем такие мероприятия будут проводиться клиникой регулярно.

«Онкологические больные – особая категория пациентов, они проходят непростые этапы лечения, сопровождаемые тяжёлыми побочными эффектами, страхами. Им важно знать, какие виды химиотерапии сейчас

применяются при лечении различных форм онкологических заболеваний, какие современные препараты существуют для лечения рака, какие могут быть побочные эффекты на фоне химиотерапии и как их избежать. В Школе пациентов на все эти вопросы они получают ответы здесь и сейчас, от компетентных профессионалов», – комментирует председатель краснодарского отделения Межрегиональной общественной организации Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» Юлия Ищенко.

С учётом устойчивого высокого спроса на услуги клиники, возрастающего потока пациентов из регионов Российской Федерации, а также для обеспечения доступности оперативной и квалифицированной онкологической помощи по мировым стандартам как можно большему количеству россиян руководство клиники разработало Стратегию регионального развития. В соответствии со стратегией в 2020 году состоится открытие филиала Европейской клиники в Краснодаре, а также информационно-сервисных центров в Нижнем Новгороде (открыт), Самаре и Уфе. Далее клиника будет развивать сеть специализированных онкологических центров и в других крупных городах России.

Источник: www.euroonco.ru.